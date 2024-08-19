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Втрати ворога станом на 19 серпня 2024 – Генштаб ЗСУ

Мар’яна Мигаль
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Втрати ворога станом на 19 серпня 2024 – Генштаб ЗСУ
Триває 908-й день повномасштабної війни в Україні
фото: Генштаб

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1120 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 19 серпня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 19 серпня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 19 серпня втратила:

  • особового складу  ‒ близько 600470 (+1120) осіб,
  • танків 8513 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 16495 (+15) од,
  • артилерійських систем – 17104 (+48) од,
  • РСЗВ  – 1165 (+4) од,
  • засоби ППО  ‒ 925 (+2) од,
  • літаків – 367 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 13809 (+57),
  • крилаті ракети  ‒ 2437 (+5),
  • кораблі /катери  ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни  – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 23047 (+55) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2863 (+17)
Втрати ворога станом на 19 серпня 2024 року
Втрати ворога станом на 19 серпня 2024 року
фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Активність флоту окупантів станом на 19 серпня:

  • в Чорному морі ворожі кораблі відсутні;
  • в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • в Середземному морі 1 ворожий корабель, носії крилатих ракет «Калібр» відсутні.

За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – 7 суден, з них 6 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – 5 суден, з них 0 рухались з протоки Босфор.
Активність флоту окупантів станом на 19 серпня 2024 року
Активність флоту окупантів станом на 19 серпня 2024 року
фото: ВМС ЗСУ/Facebook

Втрати авіаційних систем ворога

У ніч на 19 серпня 2024 року російські окупанти завдали удару 11-ма ударними БпЛА типу Shahed із курського напрямку та Приморсько-Ахтарська (РФ).

В результаті протиповітряного бою усі ворожі БпЛА збито у Миколаївській, Черкаській, Вінницькій, Київській, Дніпропетровській, Харківській, Сумській та Донецькій областях.

Втрати авіаційних системи ворога за 19 серпня 2024 року
Втрати авіаційних системи ворога за 19 серпня 2024 року
інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

Нині триває 908-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також: Карта бойових дій в Україні станом на 19 серпня 2024 року 
Теги: окупанти Генштаб Миколаїв

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