Втрати ворога станом на 19 серпня 2024 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1120 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 19 серпня 2024 року.
Втрати Росії у війні на 19 серпня 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 19 серпня втратила:
- особового складу ‒ близько 600470 (+1120) осіб,
- танків 8513 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 16495 (+15) од,
- артилерійських систем – 17104 (+48) од,
- РСЗВ – 1165 (+4) од,
- засоби ППО ‒ 925 (+2) од,
- літаків – 367 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13809 (+57),
- крилаті ракети ‒ 2437 (+5),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 23047 (+55) од,
- спеціальна техніка ‒ 2863 (+17)
Активність флоту окупантів станом на 19 серпня:
- в Чорному морі ворожі кораблі відсутні;
- в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- в Середземному морі 1 ворожий корабель, носії крилатих ракет «Калібр» відсутні.
За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – 7 суден, з них 6 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – 5 суден, з них 0 рухались з протоки Босфор.
Втрати авіаційних систем ворога
У ніч на 19 серпня 2024 року російські окупанти завдали удару 11-ма ударними БпЛА типу Shahed із курського напрямку та Приморсько-Ахтарська (РФ).
В результаті протиповітряного бою усі ворожі БпЛА збито у Миколаївській, Черкаській, Вінницькій, Київській, Дніпропетровській, Харківській, Сумській та Донецькій областях.
Нині триває 908-й день повномасштабної війни в Україні.
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