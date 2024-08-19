Втрати ворога станом на 19 серпня 2024 – Генштаб ЗСУ

Триває 908-й день повномасштабної війни в Україні

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1120 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 19 серпня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 19 серпня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 19 серпня втратила:

особового складу ‒ близько 600470 (+1120) осіб,

танків 8513 (+5) од,

бойових броньованих машин ‒ 16495 (+15) од,

артилерійських систем – 17104 (+48) од,

РСЗВ – 1165 (+4) од,

засоби ППО ‒ 925 (+2) од,

літаків – 367 (+0) од,

гелікоптерів – 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13809 (+57),

крилаті ракети ‒ 2437 (+5),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 23047 (+55) од,

спеціальна техніка ‒ 2863 (+17)

Втрати ворога станом на 19 серпня 2024 року фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Активність флоту окупантів станом на 19 серпня:

в Чорному морі ворожі кораблі відсутні;

в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;

в Середземному морі 1 ворожий корабель, носії крилатих ракет «Калібр» відсутні.

За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – 7 суден, з них 6 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – 5 суден, з них 0 рухались з протоки Босфор.

Активність флоту окупантів станом на 19 серпня 2024 року фото: ВМС ЗСУ/Facebook

Втрати авіаційних систем ворога

У ніч на 19 серпня 2024 року російські окупанти завдали удару 11-ма ударними БпЛА типу Shahed із курського напрямку та Приморсько-Ахтарська (РФ).

В результаті протиповітряного бою усі ворожі БпЛА збито у Миколаївській, Черкаській, Вінницькій, Київській, Дніпропетровській, Харківській, Сумській та Донецькій областях.

Втрати авіаційних системи ворога за 19 серпня 2024 року інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

Нині триває 908-й день повномасштабної війни в Україні.