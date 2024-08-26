Втрати ворога станом на 26 серпня 2024 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1140 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 26 серпня 2024 року.
Втрати Росії у війні на 26 серпня 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 26 серпня втратила:
- особового складу ‒ близько 608820 (+1140) осіб,
- танків ‒ 8551 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 16648 (+17) од,
- артилерійських систем – 17443 (+47) од,
- РСЗВ – 1172 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 937 (+1) од,
- літаків – 367 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14134 (+39),
- крилаті ракети ‒ 2444 (+0),
- кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни ‒ 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 23555 (+80) од,
- спеціальна техніка ‒ 2941 (+13).
Активність флоту окупантів станом на 26 серпня:
- У Чорному морі чотири ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 28 ракет.
- В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.
- У Середземному морі три ворожі кораблі, носії крилатих ракет «Калібр» відсутні.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – три судна, з них одне продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – 12 суден, з них шість рухались з протоки Босфор.
Нині триває 915-й день повномасштабної війни в Україні.
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