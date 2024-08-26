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Втрати ворога станом на 26 серпня 2024 – Генштаб ЗСУ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Втрати ворога станом на 26 серпня 2024 – Генштаб ЗСУ
Нині триває 915-й день повномасштабної війни в Україні
фото: Facebook/Генштаб

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1140 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 26 серпня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 26 серпня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 26 серпня втратила:

  • особового складу ‒ близько 608820 (+1140) осіб,
  • танків ‒ 8551 (+4) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 16648 (+17) од,
  • артилерійських систем – 17443 (+47) од,
  • РСЗВ – 1172 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 937 (+1) од,
  • літаків – 367 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14134 (+39),
  • крилаті ракети ‒ 2444 (+0),
  • кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни ‒ 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 23555 (+80) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2941 (+13).
Втрати Росії у війні станом на 26 серпня 2024 року
Втрати Росії у війні станом на 26 серпня 2024 року
інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 26 серпня:

  • У Чорному морі чотири ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 28 ракет.
  • В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.
  • У Середземному морі три ворожі кораблі, носії крилатих ракет «Калібр» відсутні.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – три судна, з них одне продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – 12 суден, з них шість рухались з протоки Босфор.
Активність флоту окупантів станом на 26 серпня
Активність флоту окупантів станом на 26 серпня
інфографіка: ВМС ЗСУ

Нині триває 915-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: ЗСУ Генштаб війна окупанти

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