Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Генштаб підтвердив атаку по нафтобазі «Польова» у Курській області РФ

Ірина Міллер
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Генштаб підтвердив атаку по нафтобазі «Польова» у Курській області РФ
У Куоській області палає нафтобаза «Польова»
фото з відкритих джерел

Нафтобаза «Польова» складається з 11 резервуарів загальним об’ємом 7 тис. куб. м та використовується російською армією

Сили оборони України завдали удару по нафтобазі «Польова» у Курській області, що використовується для забезпечення потреб збройних сил РФ. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.

«Сьогодні вночі завдано удару по нафтобазі «Польова», що в Курській області РФ. Так, за інформацією розвідки, в районі розташування об’єкта працювали засоби протиповітряної оборони ворога. Надалі зафіксовані потужні вибухи та пожежа, ймовірно зайнялися ємності з нафтопродуктами... Завдання в рамках єдиного замислу виконано силами й засобами Служби безпеки України (СБУ А) у взаємодії з іншими складовими Сил оборони», – йдеться в повідомленні.

У Генштабі поінформували, що нафтобаза «Польова» складається з 11 резервуарів загальним об’ємом 7000 кубічних метрів та використовується, зокрема, для забезпечення потреб збройних сил РФ.

Крім того, є інформація про потужні вибухи в районі електропідстанції в Курській області.

Детальна інформація щодо наслідків ураження обох об’єктів уточнюється, додали у Генштабі.

«Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити РФ припинити збройну агресію проти України», - підкреслили військові.

Нагадаэмо, у ніч проти 28 липня Курська область Росії зазнала атаки безпілотників, що спричинило вибухи та пожежі у кількох районах. За інформацією губернатора Олексія Смірнова та РосЗМІ, один з об'єктів, що загорівся,  нафтобаза в селі Польова. Місцеві жителі повідомили про кілька потужних вибухів та характерний звук прольоту БПЛА.

Також повыдомлялося, що Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило відео підтвердження ураження трьох вертольотів у Росії – одного у Самарі та двох під Москвою.

Читайте також: Удар по аеродрому стратегічної авіації РФ «Оленья». Це дійсно неймовірна подія
Теги: пожежа росія нафтопродукти Генштаб військові

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Марін Ле Пен
Ле Пен пішла проти Путіна? Чи це лише гра?
6 липня, 19:41
На місці працює штаб з ліквідації наслідків обстрілу, мобільна оперативна група ДСНС та усі профільні служби
Рятувальники показали фото ліквідації наслідків російського удару по Вільнянську
29 червня, 21:30
Raiffeisen побоюється, що внаслідок санкцій великі корпорації, які використовують банк для міжнародних платежів, підуть
Захід посилив тиск на Raiffeisen Bank через роботу в Росії
4 липня, 12:41
Всього в депозитарії Казахстану нараховується близько 140 найменувань паперів з префіксом ru
Казахстан вимагає вивести з країни російські цінні папери
11 липня, 12:04
Окупанти вдарили ракетами по дитячій лікарні «Охматдит»
МАГАТЕ визнало Росію винною в ударі по «Охматдиту»
12 липня, 21:35
У Харкові прогримів вибух
У Харкові прогримів вибух
12 липня, 22:12
Російські та китайські літаки навідались до Аляски
Російські та китайські літаки навідались до Аляски
25 липня, 07:27
Власники квартир, що не зазнали пошкоджень будівельних конструкцій, можуть отримати компенсації від держави до 350 тис. грн за програмою «єВідновлення»
Атака на багатоповерхівку 8 липня. Після скандалу київська влада пообіцяла житло постраждалим
25 липня, 15:47
Уповільнення YouTube стосується лише десктопної версії сервісу
У Росії уповільниться YouTube на 70%: деталі
25 липня, 21:02

Події в Україні

Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 липня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 липня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
Російські війська атакували Україну новим безпілотником
Російські війська атакували Україну новим безпілотником
Карта бойових дій в Україні станом на 29 липня 2024 року
Карта бойових дій в Україні станом на 29 липня 2024 року
Що робитиме військова поліція? Пояснення Міноборони
Що робитиме військова поліція? Пояснення Міноборони
Відключення світла 29 липня: оприлюднені графіки «Укренерго»
Відключення світла 29 липня: оприлюднені графіки «Укренерго»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
29K
Чи треба відвертатись від Європи через скандал на Олімпіаді?
25K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 липня: ситуація на фронті
24K
Планував одружитися із захисницею «Азовсталі» Пташкою. Згадаймо Ярослава Христюка
21K
Парад флоту в Росії: ЗМІ помітили цікаву деталь
18K
Донька президента «Динамо» зізналася, що вже рік одружена з відомим футболістом
11K
Прогноз магнітних бур на 29-31 липня: якою буде сонячна активність

Новини

Енергетики ДТЕК повернули світло жителям п'яти районів Донеччини та Дніпропетровщини після обстрілів
Вчора, 15:59
Депутат Бундестагу закликав дозволити Україні бити вглиб РФ
Вчора, 13:52
Тревел-експертка назвала найдешевші міста Європи для подорожей у 2024 році
Вчора, 05:40
Велика релігійна громада на Вінниччині переходить в Українську церкву (фото)
27 липня, 20:52
Майбутні офіцери СБУ побачили, що таке журналістика «на межі» (фото)
27 липня, 07:00
ДТЕК оновив графіки відключень у Києві для рівномірного навантаження на енергосистему
26 липня, 18:16

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua