Генштаб підтвердив атаку по нафтобазі «Польова» у Курській області РФ

Нафтобаза «Польова» складається з 11 резервуарів загальним об’ємом 7 тис. куб. м та використовується російською армією

Сили оборони України завдали удару по нафтобазі «Польова» у Курській області, що використовується для забезпечення потреб збройних сил РФ. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.

«Сьогодні вночі завдано удару по нафтобазі «Польова», що в Курській області РФ. Так, за інформацією розвідки, в районі розташування об’єкта працювали засоби протиповітряної оборони ворога. Надалі зафіксовані потужні вибухи та пожежа, ймовірно зайнялися ємності з нафтопродуктами... Завдання в рамках єдиного замислу виконано силами й засобами Служби безпеки України (СБУ А) у взаємодії з іншими складовими Сил оборони», – йдеться в повідомленні.

У Генштабі поінформували, що нафтобаза «Польова» складається з 11 резервуарів загальним об’ємом 7000 кубічних метрів та використовується, зокрема, для забезпечення потреб збройних сил РФ.

Крім того, є інформація про потужні вибухи в районі електропідстанції в Курській області.

Детальна інформація щодо наслідків ураження обох об’єктів уточнюється, додали у Генштабі.

«Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити РФ припинити збройну агресію проти України», - підкреслили військові.

Нагадаэмо, у ніч проти 28 липня Курська область Росії зазнала атаки безпілотників, що спричинило вибухи та пожежі у кількох районах. За інформацією губернатора Олексія Смірнова та РосЗМІ, один з об'єктів, що загорівся, нафтобаза в селі Польова. Місцеві жителі повідомили про кілька потужних вибухів та характерний звук прольоту БПЛА.

Також повыдомлялося, що Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило відео підтвердження ураження трьох вертольотів у Росії – одного у Самарі та двох під Москвою.