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Карта бойових дій в Україні станом на 7 серпня 2024 року

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Карта бойових дій в Україні станом на 7 серпня 2024 року
Від початку цієї доби відбулося 107 бойових зіткнень
фото: lb.ua/

Найважчі бої точаться на Покровському напрямку

За добу росіяни завдали по території України два удари трьома ракетами, та 53 авіаудари, скинувши 67 КАБів. Крім цього, залучили для ураження 557 дронів-камікадзе та здійснили понад 3400 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Новини війни в Україні

Загалом від початку цієї доби відбулося 107 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найактивніші бої тривають на Покровському напрямку, де відбувся 31 бій. Зокрема біля Олександрівки, Воздвиженки, Новоолександрівки, Калинового, Веселого, Іванівки, Желанного, Комишівки, Скучного, Яснобродівки та Карлівки. Сили оборони України успішно відбили 25 атак противника, ще 6 тривають.

На Харківському напрямку

Ворог вісім разів атакував оборонні рубежі наших воїнів неподалік Липців, Тихого та Вовчанська. П’ять атак – зупинено, три – досі продовжуються.

Карта бойових дій в Україні станом на 7 серпня 2024 року фото 1

На Куп’янському напрямку

Противник провів дві наступальні дії біля Синьківки та Колесниківки, де наразі триває один бій.

Карта бойових дій в Україні станом на 7 серпня 2024 року фото 2
мапа: deepstate

На Лиманському напрямку

Російські загарбники атакували позиції українців поблизу Тернів, Невського, Макіївки, Торського та Серебрянського лісу. Наші захисники відбили 15 атак, ще дві - продовжуються.

На Сіверському напрямку

Під час бойових зіткнень оборонці української землі зупинили усі 16 ворожих атак у районах Білогорівки, Івано-Дар'ївки, Верхньокам’янського та Переїзного.

Карта бойових дій в Україні станом на 7 серпня 2024 року фото 3
мапа: deepstate

На Краматорському напрямку

Противник здійснив сім наступальних дій поблизу Іванівського та Часового Яру. Сили оборони відбили п’ять атак, ще дві – продовжуються.

Карта бойових дій в Україні станом на 7 серпня 2024 року фото 4
мапа: deepstate

На Торецькому напрямку

Росіяни 14 разів атакували українські війська біля Торецька, Нью-Йорка та Північного. Тринадцять боєзіткнень - завершено, ще одне – триває.

Карта бойових дій в Україні станом на 7 серпня 2024 року фото 5

На Покровському напрямку

Від початку цієї доби, точився 31 бій неподалік населених пунктів, зокрема, Олександрівка, Воздвиженка, Новоолександрівка, Калинове, Веселе, Іванівка, Желанне, Комишівка, Скучне, Яснобродівка та Карлівка. Сили оборони відбили 25 атак, шість - ще продовжуються. За уточненою інформацією, сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 235 окупантів, 101 з них - безповоротно. Також знищено сім бліндажів, 10 БПЛА різних видів та чотири одиниці автотранспорту. Крім цього, пошкоджено наземний дрон, дев’ять артилерійських систем та чотири одиниці автотранспорту.

Карта бойових дій в Україні станом на 7 серпня 2024 року фото 6

На Курахівському напрямку

Ворог сім разів атакував наші позиції поблизу Красногорівки та Костянтинівки. У результаті боєзіткнень - зазнав поразки.

Карта бойових дій в Україні станом на 7 серпня 2024 року фото 7
мапа: deepstate

На Времівському напрямку

Противник здійснив наступальну дію у бік Водяного. Атака досі продовжується. Ситуація під контролем українських захисників.

На Придніпровському напрямку

Обидва ворожі штурми позицій наших підрозділів не мали успіху.

Нагадаємо, триває 894-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також: Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 серпня: ситуація на фронті
Теги: Генштаб росіяни

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Карта бойових дій в Україні станом на 7 серпня 2024 року
Карта бойових дій в Україні станом на 7 серпня 2024 року
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