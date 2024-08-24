Втрати ворога станом на 24 серпня 2024 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1160 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 24 серпня 2024 року.
Втрати Росії у війні на 24 серпня 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 24 серпня втратила:
- особового складу ‒ близько 606490 (+1160) осіб,
- танків ‒ 8542 (+9) од,
- бойових броньованих машин ‒16620 (+21) од,
- артилерійських систем – 17349 (+42) од,
- РСЗВ – 1169 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 935 (+3) од,
- літаків – 367 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14064 (+39),
- крилаті ракети ‒ 2444 (+2),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 23383 (+54) од,
- спеціальна техніка ‒ 2911 (+1).
Дані уточнюються.
Активність флоту окупантів станом на 24 серпня:
- У Чорному морі ворожі кораблі відсутні.
- В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.
- У Середземному морі два ворожі кораблі, носії крилатих ракет «Калібр» відсутні.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – 12 суден, з них дев'ять продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – сім суден, з них два рухались із протоки Босфор.
Нині триває 913-й день повномасштабної війни в Україні.
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