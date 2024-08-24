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Втрати ворога станом на 24 серпня 2024 – Генштаб ЗСУ

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Втрати ворога станом на 24 серпня 2024 – Генштаб ЗСУ
Нині триває 913-й день повномасштабної війни в Україні
фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1160 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 24 серпня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 24 серпня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 24 серпня втратила:

  • особового складу ‒ близько 606490 (+1160) осіб,
  • танків  ‒ 8542 (+9) од,
  • бойових броньованих машин  ‒16620 (+21) од,
  • артилерійських систем  – 17349 (+42) од,
  • РСЗВ  – 1169 (+2) од,
  • засоби ППО  ‒ 935 (+3) од,
  • літаків  – 367 (+0) од,
  • гелікоптерів  – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 14064 (+39),
  • крилаті ракети  ‒ 2444 (+2),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни  - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 23383 (+54) од,
  • спеціальна техніка  ‒ 2911 (+1).

Дані уточнюються.

Втрати Росії у війні станом на 24 серпня 2024 року
Втрати Росії у війні станом на 24 серпня 2024 року
інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 24 серпня:

  • У Чорному морі ворожі кораблі відсутні.
  • В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.
  • У Середземному морі два ворожі кораблі, носії крилатих ракет «Калібр» відсутні.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – 12 суден, з них дев'ять продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – сім суден, з них два рухались із протоки Босфор.
Активність флоту окупантів станом на 24 серпня
Активність флоту окупантів станом на 24 серпня
інфографіка: ВМС ЗСУ

Нині триває 913-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також: Карта бойових дій в Україні станом на 24 серпня 2024 року 
Теги: втрати Генштаб війна фронт

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