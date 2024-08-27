Карта бойових дій в Україні станом на 27 серпня 2024 року

Від початку доби відбулося 148 бойових зіткнень з російськими загарбниками

Ситуація на фронті залишається складною, найбільше ворог атакує на Покровському напрямку

За добу російські загарбники завдали по території України один ракетний удар, застосувавши 127 ракет, 59 авіаційних ударів із застосуванням 81 КАБ, 649 ударів дронами-камікадзе та здійснили майже 3200 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння.

мапа: ISW

Новини війни в Україні

Від початку доби відбулося 148 бойових зіткнень. Противник, використовуючи свою перевагу в живій силі та техніці, безупинно атакує наші позиції. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдають ворогу значних втрат. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Ситуація на фронті залишається складною. Найбільше ворог атакує на Покровському напрямку, також активний на Времівському та Курахівському напрямках.

На Харківському напрямку

Окупанти впродовж дня здійснили атаку поблизу Вовчанська. Підрозділи Сил оборони успішно відбили штурмові дії противника.

За попередньою інформацією, з початку доби втрати ворога склали 62 окупанти загиблими та пораненими, знищено танк, бойову броньовану машину, дві артилерійські системи та три одиниці атомобільної техніки. Крім того, пошкоджено танк, чотири артилерійські системи та вісім одиниць автомобільної техніки ворога.

мапа: deepstate

На Куп’янському напрямку

Силами оборони відбито 14 атак противника в районі населених пунктів Новоосинове, Глушківка, Стельмахівка та Андріївка.

На Лиманському напрямку

Ворог атакував 18 разів, намагався просунутися в напрямку населених пунктів Макіївки, Греківки, Дружелюбівки, Невського, Новосадового та Торського, всі ворожі атаки відбито.

мапа: deepstate

На Сіверському напрямку

Упродовж дня наші захисники відбивали сім штурмових дій ворога в районах Спірного, Верхньокам’янського та Виїмки. Наші підрозділи мужньо утримують зайняті позиції та рубежі, рішуче відбивають спроби наступу окупантів, триває бій поблизу Виїмки.

мапа: deepstate

На Краматорському напрямку

Зазнали невдачі чотири спроби загарбників просунутися поблизу Часового Яру.

На Торецькому напрямку

Ситуація напружена, сьогодні противник, за підтримки авіації, 11 разів намагався вклинитися в нашу оборону. Атака в районі Нью-Йорку продовжується.

мапа: deepstate

На Покровському напрямку

З початку доби в районах населених пунктів Калинове, Воздвиженка, Новоолександрівка, Пантелеймонівка, Зелене Поле, Миролюбівка, Гродівка, Новогродівка, Мемрик, Михайлівка, Карлівка українські підрозділи відбивали 56 наступальних та штурмових дій ворога. Шість боєзіткнень ще тривають. Наші війська вживають заходів з утримання визначених рубежів, завдають ворогу втрат.

За попередніми підрахунками сьогодні окупанти втратили майже дві сотні військових вбитими та пораненими, також українськими військовослужбовцями знищено дві артилерійські системи, два міномети та три одиниці автомобільної техніки. Окрім того, пошкоджено одну артсистему і чотири автомобіля.

мапа: deepstate

На Курахівському напрямку

Нараховується 14 бойових зіткнень. Загарбники зберігають активність, намагаючись просунутись в районах населених пунктів Красногорівка, Гостре, Георгіївка та Костянтинівка. Підрозділи Сил оборони відбили 12 атак противника, чотири боєзіткнення тривають поблизу Карлівки та Невельського.

мапа: deepstate

На Времівському напрямку

Відбулося 20 боєзіткнень в напрямку Водяного та Вугледара. Досі триває чотири атаки поблизу Пречистівки.

мапа: deepstate

На Придніпровському напрямку

Підрозділи наших військ відбили три спроби противника атакувати наші позиції в острівній зоні, противник успіху не мав.

На інших напрямках ворожі підрозділи наступальних дій не проводили.

Нагадаємо, триває 916-й день повномасштабної війни в Україні.