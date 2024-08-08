Втрати ворога станом на 8 серпня 2024 – Генштаб ЗСУ

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За добу в інтересах РФпрохід Керченською протокою здійснили:

РФ у війні з Україною станом на 8 серпня втратила :

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 8 серпня 2024 року.

Триває 897-й день повномасштабної війни в Україні

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