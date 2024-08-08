Втрати ворога станом на 8 серпня 2024 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1140 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 8 серпня 2024 року.
Втрати Росії у війні на 8 серпня 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 8 серпня втратила:
- особового складу ‒ близько 587510 (+1140) осіб,
- танків ‒ 8431 (+2) од,
- бойових броньованих машин ‒ 16332 (+9) од,
- артилерійських систем – 16487 (+36) од,
- РСЗВ – 1142 (+4) од,
- засоби ППО ‒ 914 (+4) од,
- літаків – 366 (+1) од,
- гелікоптерів – 327 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13293 (+81),
- крилаті ракети ‒ 2424 (+3),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 22285 (+59) од,
- спеціальна техніка ‒ 2767 (+8)
Активність флоту окупантів станом на 8 серпня:
- В Чорному морі два ворожі кораблі, з яких два є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 8 ракет.
- В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.
- В Середземному морі два ворожі кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 16 ракет.
За добу в інтересах РФпрохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – 5 суден, з них 4 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – 10 суден, з них 2 рухались з протоки Босфор.
Нині триває 897-й день повномасштабної війни в Україні.
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