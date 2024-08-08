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Втрати ворога станом на 8 серпня 2024 – Генштаб ЗСУ

Мар’яна Мигаль
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Втрати ворога станом на 8 серпня 2024 – Генштаб ЗСУ
Триває 897-й день повномасштабної війни в Україні
фото: Генштаб

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1140 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 8 серпня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 8 серпня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 8 серпня втратила:

  • особового складу ‒ близько 587510 (+1140) осіб,
  • танків ‒ 8431 (+2) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 16332 (+9) од,
  • артилерійських систем – 16487 (+36) од,
  • РСЗВ  – 1142 (+4) од,
  • засоби ППО ‒ 914 (+4) од,
  • літаків – 366 (+1) од,
  • гелікоптерів – 327 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13293 (+81),
  • крилаті ракети  ‒ 2424 (+3),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни  – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 22285 (+59) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2767 (+8)
Втрати ворога станом на 8 серпня 2024
Втрати ворога станом на 8 серпня 2024
фото: Facebook/Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 8 серпня:

  • В Чорному морі два ворожі кораблі, з яких два є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 8 ракет.
  • В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.
  • В Середземному морі два ворожі кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 16 ракет.

За добу в інтересах РФпрохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – 5 суден, з них 4 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – 10 суден, з них 2 рухались з протоки Босфор.
Активність флоту окупантів станом на 8 серпня
Активність флоту окупантів станом на 8 серпня
фото: Facebook/ВМС ЗСУ

Нині триває 897-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також: Карта бойових дій в Україні станом на 8 серпня 2024 року 
Теги: Генштаб втрати

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