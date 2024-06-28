Втрати ворога станом на 28 червня 2024 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1170 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 28 червня 2024 року.
Втрати Росії у війні на 28 червня 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 28 червня втратила:
- особового складу ‒ близько 540490 (+1170) осіб / persons,
- танків ‒ 8066 (+24) од,
- бойових броньованих машин ‒ 15480 (+21) од,
- артилерійських систем – 14423 (+60) од,
- РСЗВ – 1109 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 871 (+3) од,
- літаків – 360 (+1) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11509 (+50),
- крилаті ракети ‒ 2329 (+5),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни ‒ 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 19514 (+46) од,
- спеціальна техніка ‒ 2431 (+11).
Активність флоту окупантів станом на 28 червня:
- В Чорному морі два ворожі кораблі, один з них є носієм крилатих ракет «Калібр».
- В Азовському морі вісім ворожих кораблів, два з яких є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 16 ракет.
- В Середземному морі два ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 24 ракет.
За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – шість суден, з них чотири продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – дев'ять суден, з них шість рухались з протоки Босфор.
Нині триває 856-й день повномасштабної війни в Україні.
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