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Втрати ворога станом на 28 червня 2024 – Генштаб ЗСУ

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Втрати ворога станом на 28 червня 2024 – Генштаб ЗСУ
В Середземному морі два ворожі кораблі
фото: Генштаб

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1170 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 28 червня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 28 червня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 28 червня втратила:

  • особового складу ‒ близько 540490 (+1170) осіб / persons,
  • танків ‒ 8066 (+24) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 15480 (+21) од,
  • артилерійських систем – 14423 (+60) од,
  • РСЗВ – 1109 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 871 (+3) од,
  • літаків – 360 (+1) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11509 (+50),
  • крилаті ракети ‒ 2329 (+5),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни ‒ 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 19514 (+46) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2431 (+11).
Втрати ворога станом на 28 червня 2024
Втрати ворога станом на 28 червня 2024
інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 28 червня:

  • В Чорному морі два ворожі кораблі, один з них є носієм крилатих ракет «Калібр».
  • В Азовському морі вісім ворожих кораблів, два з яких є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 16 ракет.
  • В Середземному морі два ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 24 ракет.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – шість суден, з них чотири продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – дев'ять суден, з них шість рухались з протоки Босфор.
Активність флоту окупантів станом на 28 червня 2024 року
Активність флоту окупантів станом на 28 червня 2024 року
інфографіка: ВМС ЗСУ

Нині триває 856-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також: Карта бойових дій в Україні станом на 28 червня 2024 року
Теги: росія Генштаб військові Азовське море Україна військова техніка море війна Чорне море

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