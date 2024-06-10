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Переможець акції «Tesla за донат» отримав ключі від електрокара

Волонтерська ініціатива
Дарія Демяник
glavcom.ua
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Переможець акції «Tesla за донат» отримав ключі від електрокара
Завдяки акції «Tesla за донат» було зібрано понад 2 млн грн внесків від небайдужих українців
фото: paramonovfund.com.ua

Киянин Дмитро Шміло отримав ключі від електрокара, що виграв у рамках акції «Tesla за донат»

У Харкові відбулась передача електрокара Tesla Model 3 переможцю акції «Tesla за донат», яким став киянин Дмитро Шміло. Про це йдеться на сайті Благодійного фонду Дениса Парамонова. 

Переможець акції особисто приїхав з Києва, щоб забрати виграний автомобіль майбутнього. Ключі від електрокара, що віддав на благодійність меценат та бізнесмен Денис Парамонов, особисто вручала Дмитру Шміло президент Благодійного фонду Дениса Парамонова Ірина Літкевич. 

Вона наголосила, що завдяки акції «Tesla за донат» було зібрано понад 2 млн грн внесків від небайдужих українців. 

«Усі ці кошти будуть спрямовані на сучасне оснащення для лікарень України. Дуже вдячні за добрі серця українців! Разом ми зможемо більше! Цього року Денис Парамонов прийняв рішення спрямувати кошти переважно на дитячі лікарні. Ми вже допомогли понад 350 медзакладам і не припинимо це робити», – зазначила Ірина Літкевич. 

У свою чергу Денис Парамонов підкреслив, що досягнено основної мети акції «Tesla за донат» – вкотре звернути увагу на потребу допомоги лікарням, адже наразі перед державою стоять дуже важливі виклики, тому благодійні фонди й меценати мають підтримувати та допомагати як ніколи. 

«І мене вчергове приємно вразило те, що дуже багато українців брали участь в акції не заради виграшу електрокара, а просто, щоб долучитися до доброї справи. Ми реєстрували безліч випадків, коли люди під час донату робили примітку, щоб їх не записували до учасників розіграшу. Це було від чистого серця і виключно для допомоги закладам охорони здоров’я. Було дуже приємно бачити серед учасників розіграшу медпрацівників, лікарів, керівників лікарень, з якими фонд давно працює. Таким чином вони підтримували себе і своїх колег, розуміючи мету, довіряючи репутації нашого Благодійного фонду», – відзначив Денис Парамонов.

А от переможець акції Дмитро Шміло розповів, що навіть не мріяв стати власником чудового електрокара Tesla Model 3. Мовляв, перш за все донатив на підтримку лікарень, адже це дуже потрібно в нинішні непрості часи. 

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фото: paramonovfund.com.ua

Нагадаємо, завдяки різноманітним програмам та акціям Благодійного фонду Дениса Парамонова вдалось допомогти вже понад 350 лікарням з 20 областей України. Причому, різноманітне обладнання та витратні матеріали доставляють не лише у медзаклади великих міст, але у й невеличких населених пунктах та селах. 

Також меценат разом з SMK Group додатково виділяють 5 млн грн на придбання обладнання для Інституту серця – флагмана трансплантології в Україні

Минулого року Благодійний фонд Дениса Парамонова проводив акцію «Задонатив на лікарні – їздиш на Бентлі», у рамках якої вдалось зібрати понад 2,7 млн грн. Тоді на благодійність свій власний автомобіль преміумкласу віддав меценат Денис Парамонов. За його рішенням усі зібрані від акції кошти було спрямовано на придбання обладнання для десяти лікарень.

Для прикладу, Миколаївська обласна стоматполіклініка отримала діагностичний мікроскоп вартістю майже 500 тис. грн. Цього обладнання дуже не вистачало медзакладу. У свою чергу багатофункціональний операційний стіл подаровано перинатальному центру у Сумах. А Южноукраїнській міській лікарні було подаровано прилад для скринінгу слуху новонароджених.   

Теги: автомобіль Україна благодійність

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