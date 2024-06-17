«Будуть більш жорсткі умови»: Росія знову залякує Україну «мирною» угодою
Соратники Путіна шукають шляхи «змусити» Україну погодитися на російську «мирну» угоду
Директор Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін заявляє, що у разі відмови України від останньої пропозиції російського диктатора Володимира Путіна наступні умови укладання мирної угоди «будуть складнішими». Таку заяву він зробив в інтерв’ю російській агенції ТАСС.
«Наступні умови, за яких може бути досягнуто миру та підписано якусь мирну угоду, будуть для України більш складними та жорсткішими», – сказав Наришкін.
Нагадаємо, Росія буцімто готова «хоч завтра» сісти за стіл переговорів із Україною, але за умови, що Київ відмовиться від наміру вступити в НАТО, а ЗСУ повністю вийдуть із Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Про це заявив російський диктатор Володимир Путін на зустрічі з керівництвом міністерства внутрішніх справ РФ, передають російські ЗМІ.
Диктатор додав, що якщо Київ та Захід відмовляться від цієї так званої «мирної пропозиції», то це, мовляв, «їхня справа і їхня відповідальність за продовження кровопролиття». До слова, Путін дав Європі обіцянку, якою вже надурив Україну у 2022 році.
Напередодні Олаф Шольц заявляв, що пропозиції російського диктатора Володимира Путіна про початок так званий мирних переговорів з Україною несерйозні.
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