«Будуть більш жорсткі умови»: Росія знову залякує Україну «мирною» угодою

Росія буцімто готова «хоч завтра» сісти за стіл переговорів із Україною, але за умови, що ЗСУ повністю вийдуть із Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей

Соратники Путіна шукають шляхи «змусити» Україну погодитися на російську «мирну» угоду

Директор Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін заявляє, що у разі відмови України від останньої пропозиції російського диктатора Володимира Путіна наступні умови укладання мирної угоди «будуть складнішими». Таку заяву він зробив в інтерв’ю російській агенції ТАСС.

«Наступні умови, за яких може бути досягнуто миру та підписано якусь мирну угоду, будуть для України більш складними та жорсткішими», – сказав Наришкін.

Нагадаємо, Росія буцімто готова «хоч завтра» сісти за стіл переговорів із Україною, але за умови, що Київ відмовиться від наміру вступити в НАТО, а ЗСУ повністю вийдуть із Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Про це заявив російський диктатор Володимир Путін на зустрічі з керівництвом міністерства внутрішніх справ РФ, передають російські ЗМІ.

Диктатор додав, що якщо Київ та Захід відмовляться від цієї так званої «мирної пропозиції», то це, мовляв, «їхня справа і їхня відповідальність за продовження кровопролиття». До слова, Путін дав Європі обіцянку, якою вже надурив Україну у 2022 році.

Напередодні Олаф Шольц заявляв, що пропозиції російського диктатора Володимира Путіна про початок так званий мирних переговорів з Україною несерйозні.