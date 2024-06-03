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Суд визнав ухилянтом батька дитини з інвалідністю. Деталі справи

Віталій Тараненко
glavcom.ua
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Суд визнав ухилянтом батька дитини з інвалідністю. Деталі справи
На призначення умовного терміну покарання вплинуло щире каяття обвинуваченого
фото: depositphotos.com

Обвинувачений розкаявся, але пояснив, чому не може воювати

Кривоозерський районний суд Миколаївської області визнав винним чоловіка, який виховує неповнолітню дитину з інвалідністю, в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації. Покарання у вигляді трьох років тюрми Феміда замінила на два роки іспитового терміну, повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

У березні 2022 року обвинувачений пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до служби. Через рік, у червні 2023-го йому вручено «бойову» повістку, яка передбачає відправку до війська. Однак він відмовився її брати, пояснюючи не бажанням вступати до лав ЗСУ. Також обвинувачений не з’явився у визначений день на пункт збору мобілізованих. У матеріалах справи зазначалося, що чоловік не мав права на відстрочку.

Вже у суді обвинувачений визнав вину і розкаявся. Повідомив, що не може вступити до лав ЗСУ, оскільки має хвору дитину, яка потребує його допомоги. Дитині 11 років, вона з інвалідністю, що підтверджено медичним висновком, який був долучений до кримінальної справи.

Крім цього, військовозобов’язаний просив суд врахувати, що з 2022 року в лавах ЗСУ перебуває його батько.

У вироку Феміда вказала, що на призначення умовного терміну покарання вплинуло щире каяття обвинуваченого, наявність у нього дитини з інвалідністю і той факт, що воює його батько.

«Суд встановив, що особа, будучи військовозобов’язаним, придатним за станом здоров’я для проходження військової служби, не маючи права на відстрочку від проходження служби під час мобілізації… без поважних причин не прибув до ТЦК, чим ухилився від призову за мобілізацією», – сказано у вироку.

Разом із тим, стаття 23 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію надає відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації для жінок та чоловіків, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років.

Як повідомляв «Главком», на Полтавщині суд визнав винним батька сімох неповнолітніх дітей в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації і призначив покарання у вигляді трьох років позбавлення волі, яке замінив на два роки іспитового терміну. Обвинувачений зазначив: офіційно не записаний як батько дітей тому що, шлюб з дружиною не реєстрували. Усі діти носять прізвище матері. Чоловік визнав, що не реєстрував шлюб, бо це вплинуло би на соціальні виплати на дітей.

Крім цього, на Сумщині представник релігійної організації «Свідки Єгови» одержав три роки позбавлення волі за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. 

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Теги: війна Миколаївщина мобілізація вирок ухилянти

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