Соратник Зеленського напередодні Саміту миру закликав віддати Україні всі заморожені російські активи

Нардеп Маслов: «Арештованих російських активів в 300 млрд євро і близько не вистачить для компенсації українських збитків»

Європейські країни вже давно мали б прийняти рішення про передачу всіх заморожених активів Росії Україні, а не просто передавати прибутки чи податки з них. Таку думку в інтерв'ю «Главкому» висловив голова парламентського комітету з правової політики нардеп від «Слуги народу» Денис Маслов.

На думку народного депутат, заморожені активи РФ у першу чергу мають спрямовуватися на оборону України, щоб запобігти ще більшим збиткам.

Проте, як відмітив народний депутат, є певні складнощі через позицію, у першу чергу Німеччини і Франції, які звертають увагу на певні юридичні моменти стягнення цих заморожених активів. «Хоча є великі дослідження і аналітичні записки багатьох міжнародних фахівців і юристів щодо можливості та навіть необхідності стягнення і використання цих активів на користь Україні як пропорційного механізму для відбиття агресії», – зауважив Маслов.

Також, на думку голови парламентського комітету Україна має опрацювати питання надання Україні американського кредиту у розмірі $50 млрд, який буде гаситися прибутком від заморожених російських активів, і висловити свою позицію.

В Україні нараховується понад 150 тис. зруйнованих інфраструктурних об'єктів, серед яких, зокрема, приватні житлові будинки, квартири та інші будівлі, тож очевидно, зазначає народний депутат, що мова йде про сотні мільярдів євро шкоди, завданої лише нашій інфраструктурі та нерухомому майну.

«Якщо ж сюди додати шкоду, завдану екології, заміновані об'єкти, які потребують колосальних коштів для розмінування, та головне – біль та страждання наших людей, шкоду, завдану життю та здоров'ю, то очевидно, що арештованих російських активів в 300 млрд євро і близько не вистачить. Думаю, йдеться більше, ніж про трильйон євро», – припустив голова парламентського комітету з правової політики.

Нагадаємо, Україна може створити історичний прецедент та отримати репарації на відновлення від РФ ще до поразки країни-агресорки. Про це заявив міністр юстиції України Денис Малюська під час дискусії «Заморожені активи: холодний фронт російської війни проти України» у Брюсселі.

До слова, Євросоюз підготував законодавство, за яким може вже в липні почати перераховувати Україні прибуток від заморожених у європейських країнах активів Росії, проте в самому ЄС досі немає єдності щодо того, як їх використовувати.

До слова, міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що Лондон готовий «позичити» Україні всі заморожені активи Центрального банку РФ з огляду на те, що Росія все одно буде змушена виплатити репарації після війни. За словами Кемерона, є можливість застосувати «щось на кшталт синдикованої позики чи облігацій», використавши заморожені російські активи як гарантію репарацій.