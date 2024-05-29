Допомога на понад $1,3 млрд: Швеція передає Україні літак радіолокаційної розвідки

Швеція представила найбільший пакет військової допомоги для України. До нього увійдуть літаки ASC 890

Швеція передасть весь свій парк бронетранспортерів 302 для підтримки формування нових бригад української армії

Уряд Швеції оголосив про новий пакет військової допомоги для України. Він є найбільшим на сьогоднішній день, його вартість перевищує 13 мільярдів шведських крон (1,3 млрд доларів). Про це повідомляє Sydsvenskan.

Сьогоднішній пакет військової допомоги стане шістнадцятим за рахунком від Швеції з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Гроші, які будуть включені до додаткового бюджету, крім іншого, дадуть змогу зміцнити протиповітряну оборону України.

Так, Швеція передасть літак радіолокаційної розвідки та управління ASC 890, який дасть Україні «абсолютно новий потенціал радіолокаційної розвідки та бойового управління проти цілей у повітрі та на морі», а також зміцнить її здатність вражати цілі в довгостроковій перспективі. Літаки також поставляються з навчальним і технічним обладнанням.

Крім цього Швеція передасть весь свій парк бронетранспортерів 302 для підтримки формування нових бригад української армії. У пакет також входить винищувач Rb 99, а також артилерійські боєприпаси і ресурси для обслуговування раніше переданої техніки.

З урахуванням представлених сьогодні коштів Швеція вже надала Україні підтримку в розмірі 43,5 мільярда шведських крон.

Раніше повідомлялося, що Швеція відкладає відправлення Україні винищувачів Gripen.