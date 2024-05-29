Ексзаступник начальника Генштабу: критики Сирського ллють воду на млин Путіна

Суспільство, яке ще недавно гордо декламувало: «Бог носить форму ЗСУ», підштовхують до брутальної «десакралізації» армії, зазначається у статті

Інформаційна атака, стрямована проти Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, створила небезпечний прецедент підважування авторитету ЗСУ. На думку колишнього заступника начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенанта Ігоря Романенка, критики Головнокомандувача ЗСУ ллють воду на млин Путіна. Про це йдеться у статті «Главкома» «Битва за Харківщину: що сталося і до чого готуватися у червні? Детальний аналіз».

Суспільство, яке ще недавно гордо декламувало: «Бог носить форму ЗСУ», підштовхують до брутальної «десакралізації» армії, зазначається у статті.

Ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко розкритикував дії нардепки Мар’яни Безуглої, яка у середині травня об’їхала військові частини і, як стверджують джерела «Главкому», навіть намагалася потрапити з ревізією на командний пункт оперативно-стратегічного угруповання військ. Тоді результатом її експедиції стали заяви, у яких, окрім іншого, було поставлено під сумнів авторитет головкома Олександра Сирського

«Такі поїздки депутатів переходять межі демократичного контролю. І такі заяви недоречні і шкідливі, особливо з огляду на ту ситуацію, в якій зараз перебуває наша держава і наші сили оборони. Ці заяви ллють воду на млин Путіна», – обурюється Ігор Романенко.

Насамперед, зазначив генерал-лейтенант, йдеться про відповідальність за невдалу мобілізаційну політику.

«Залужний (Валерій Залужний, який був головнокомандувачем ЗСУ з 2021 по 8 лютого 2024 року – «Главком») у 2023 році говорив про потребу в 450-500 тисяч людей, але політична влада вичікувала, а зараз уже навіть школярі розуміють, що людей на фронті не вистачає. І новий закон ситуацію не виправляє. Втрачено два роки, впродовж яких мобілізація була вкрай недостатньою, і тому зараз така важка ситуація на фронті», – резюмує пан Романенко.

Нагадаємо, нардепка Мар’яна Безугла заявила, що у ЗСУ масово поширені «репресії» проти «неугодних». Вона закликала усіх, хто стикається з несправедливістю та тиском в армії «безпечно звернутися і розказати правду», написавши їй особисто. Відповідний допис Безугла опублікувала на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook. Нардепка додала, що вже зібрала «немало кейсів щодо таких випадків», які сталися за роки війни. Проте Безугла не уточнила, що вона збирається робити із зібраною інформацією.

Раніше повідомлялося, що народна депутатка Мар’яна Безугла повернулася з фронту та розкритикувала командування Збройних сил України. Зокрема, вона звинуватила командувача Об'єднаних сил Юрія Содоля у тому, що той «злочинець, як і його заступники», бо вони завалили оборону Харківщини.

До слова, Голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко та громадське об'єднання «Медіарух» висловилися на захист «Суспільного» і закликали припинити політичні атаки і тиск на мовника. Таким чином вони відреагували на закиди народної депутатки Мар’яни Безуглої на адресу «Суспільного».

Голова НСЖУ закликав журналістів бойкотувати депутатку Мар'яну Безуглу, яка висунула низку звинувачень на адресу «Суспільного».