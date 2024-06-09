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Карта бойових дій в Україні станом на 9 червня 2024 року

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Карта бойових дій в Україні станом на 9 червня 2024 року
Відбулося 76 бойових зіткнення з російськими загарбниками
фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Сили оборони вживають заходів для недопущення просування ворога вглиб нашої території

За поточну добу російські окупанти російські загарбники завдали по території України 44 авіаційних удари із використанням 52 КАБів, задіяли 481 дрон-камікадзе. Росіяни здійснили понад 2800 обстрілів по позиціях наших військ та населених пунктах із використанням різних типів озброєння.

Карта бойових дій в Україні станом на 9 червня 2024 року фото 1
мапа: ISW

Новини війни в Україні

Протягом доби відбулося 76 бойових зіткнень. Наші воїни продовжують давати відсіч наступальним діям російських окупантів, завдають вогневого ураження, виснажуючи окупантів по всій лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Підрозділами нашої авіації та ракетних військ і артилерії сьогодні завдано уражень по 21 району зосередження особового складу і військової техніки, пункту управління, чотирьох засобах ППО, станції РЕБ та трьох радіолокаційних станціях окупантів.

На Харківському напрямку

Від початку доби відбито чотири атаки противника в районах Липців, Глибокого та Вовчанська.

Карта бойових дій в Україні станом на 9 червня 2024 року фото 2
мапа: deepstate

На Куп’янському напрямку

Відбито вісім атак російських загарбників у районах населених пунктів Синьківка, Піщане, Андріївка, Греківка та Макіївка. Ситуація напружена – продовжується бій поблизу Невського. Сили оборони вживають заходів для стабілізації обстановки.

За сьогодні на напрямку ворог втратив 87 осіб вбитими та пораненими, знищено бойову броньовану машину, автомобіль та протитанковий ракетний комплекс.

Карта бойових дій в Україні станом на 9 червня 2024 року фото 3
мапа: deepstate

На Лиманському напрямку

Ворог сім разів намагався просунутися в напрямках населених пунктів Невське, Терни, Іванівка, Торське та Діброва. Шість атак відбито, триває бій у районі Іванівки. Ситуація контрольована, втрат наших позицій не допущено.

На Краматорському напрямку

Українські захисники зупинили три спроби противника витіснити наших воїнів в районах Часового Яру, Іванівського та Андріївки. Водночас, ситуація біля Іванівського залишається напруженою – триває бій.

Карта бойових дій в Україні станом на 9 червня 2024 року фото 4
мапа: deepstate

На Покровському напрямку

Наше угруповання відбивало 27 атак окупантів. Двадцять штурмових спроб росіян в районах Новоолександрівки, Євгенівки, Сокола, Новопокровськог, Новоселівки Першої та Яснобродівки відбито. Ще сім атак ворога тривають.

Ситуація загострена. Зокрема загарбники продовжують спроби прорватися з боку Очеретиного на Євгенівку і Новоолександрівку. Сили оборони вживають заходів для недопущення просування ворога вглиб нашої території.

Карта бойових дій в Україні станом на 9 червня 2024 року фото 5
мапа: deepstate

На решті напрямків суттєвих змін в обстановці не відбулося.

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Теги: окупанти Генштаб ворог росіяни війна

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