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Росія атакувала Одесу балістичною ракетою

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Росія атакувала Одесу балістичною ракетою
Ціллю російських терористів в Одесі стала припортова інфраструктура
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Внаслідок атаки на Одесу поранення отримали двоє людей

Увечері 31 травня Росія атакувала Одесу, попередньо, балістичною ракетою з касетним боєприпасом. Про це повідомляє голова ОДА Олег Кіпер. 

«Осколкові поранення отримали двоє людей: 28-річна дівчина та 37-річний чоловік. Наразі вони госпіталізовані у стані середнього ступеня важкості. Їм надається вся необхідна медична допомога», – йдеться у повідомленні.

Кіпер зазначив, що ціллю російських терористів стала припортова інфраструктура.

Нагадаємо, що кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту зросла до 62. Найнапруженішою ситуація залишається на Покровському напрямку. 

Як зазначають військові, загарбники намагаються атакувати на Куп’янському та Сіверському напрямках. Крім того, українські населені пункти зазнають артобстрілів та авіаударів з території російської федерації.
Зокрема, російські терористи продовжують вести обстріли зі своєї території по прикордонню Сумської та Чернігівської областей. Артилерійські обстріли з території Російської Федерації були здійснені по українських населених пунктах Шалимівка, Водолаги та Баришівка.

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Теги: росія окупанти Одеса війна Україна ракета ракетна атака

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