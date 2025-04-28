Втрати ворога станом на 28 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1160 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 28 квітня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 28 квітня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 28 квітня втратила:
- особового складу – близько 949800 (+1160) осіб,
- танків – 10723 (+4) од,
- бойових броньованих машин – 22338 (+13) од,
- артилерійських систем – 27038 (+31) од,
- РСЗВ – 1373 (+0) од,
- засоби ППО – 1145 (+0) од,
- літаків – 370 (+0) од,
- гелікоптерів – 335 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 34083 (+72),
- крилаті ракети – 3196 (+0),
- кораблі /катери – 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 46292 (+105) од,
- спеціальна техніка – 3860 (+0)
Активність флоту окупантів станом на 28 квітня
- В Чорному морі ожин ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до шести ракет;
- В Азовському морі відсутні ворожі кораблі;
- В Середземному морі три ворожі кораблі, з яких один є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – шість суден, з них три продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – два судна, які рухались з протоки Босфор.
Нагадаємо, триває 1160-й день повномасштабної війни в Україні.
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