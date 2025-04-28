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Втрати ворога станом на 28 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Втрати ворога станом на 28 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ
РФ з початку року втратила в Україні 46292 автомобільної техніки та автоцистерн
фото: 93 ОМБр Холодний Яр

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1160 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 28 квітня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 28 квітня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 28 квітня втратила:

  • особового складу – близько 949800 (+1160) осіб,
  • танків – 10723 (+4) од,
  • бойових броньованих машин – 22338 (+13) од,
  • артилерійських систем – 27038 (+31) од,
  • РСЗВ – 1373 (+0) од,
  • засоби ППО – 1145 (+0) од,
  • літаків – 370 (+0) од,
  • гелікоптерів – 335 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 34083 (+72),
  • крилаті ракети – 3196 (+0),
  • кораблі /катери – 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 46292 (+105) од,
  • спеціальна техніка – 3860 (+0)
Втрати окупантів станом на ранок 28 квітня
Втрати окупантів станом на ранок 28 квітня
Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 28 квітня

  • В Чорному морі ожин ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до шести ракет;
  • В Азовському морі відсутні ворожі кораблі;
  • В Середземному морі три ворожі кораблі, з яких один є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – шість суден, з них три продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – два судна, які рухались з протоки Босфор.
Активність ворожого флоту станом на ранок 28 квітня
Активність ворожого флоту станом на ранок 28 квітня
ВМС ЗСУ

Нагадаємо, триває 1160-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: окупанти Чорне море ЗСУ Азовське море втрати

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