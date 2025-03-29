В Луганську, ймовірно, прилетіло по заводу «Трансмаш» ударними БпЛА

Попередньо, окупанти там ремонтували віськову техніку та збирали дрони

В окупованому Луганську, ймовірно, прилетіло по заводу «Трансмаш» ударними БпЛА. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на телеграм-канал Exilenova.

У п'ятницю, 28 березня, безпілотники вдарили по заводу «Трансмаш» у Луганську. Попередньо, окупанти там ремонтували віськову техніку та збирали дрони.

Відомо, що основний вид діяльності заводу – виробництво залізничних локомотивів та рухомого складу. Серед додаткових напрямків – обробка металевих виробів, виробництво електричного обладнання, ремонт та технічне обслуговування інших транспортних засобів та обладнання.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Луганську застрелили Джейхуна Саламова – співвласника кафе «Кавказ», яке бійці спецпідрозділу «Ахмат» використовували для проведення вербувальної діяльності. Як інформує «Главком», про це повідомив партизанський рух «Атеш».

За даними партизан, на 52-річного уродженця Азербайджану Саламова скоїли напад наприкінці лютого. Кілер розстріляв його просто в автомобілі, зробивши 16 пострілів. Це була вже третя спроба ліквідації Саламова.

Раніше ми писали, що суд виніс вирок бойовику Лі Вон Чолю – громадянину України корейського походження, відомому під псевдонімом Герман Прокопів. Він вивісив російський прапор над Луганською ОДА у 2014 році, а восени 2024 року потрапив в український полон. Про це повідомила Луганська обласна прокуратура.

Правоохоронці не вказали, про кого саме йдеться, але з деталей справи випливає, що засуджений – саме Лі Вон Чоль.

Прокурори в суді довели, що в квітні 2014 року проросійськи налаштований мешканець Луганська разом з іншими однодумцями влаштували в центрі міста мітинг на підтримку країни-агресора.