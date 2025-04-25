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У ЗСУ створено новий корпус: до складу увійшли легендарні бойові бригади

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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У ЗСУ створено новий корпус: до складу увійшли легендарні бойові бригади
колаж: glavcom.ua

Створення корпусу дасть змогу ефективно управляти підпорядкованими бригадами, комплектувати їх особовим складом і оперативно забезпечувати всім необхідним

У складі Збройних сил України створено новий 8-й корпус Десантно-штурмових військ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

«Створення корпусу дасть змогу ефективно управляти підпорядкованими бригадами, комплектувати їх особовим складом і оперативно забезпечувати всім необхідним. Ядро корпусу становлять досвідчені офіцери й сержанти, які знають, що таке війна нового типу з найжорстокішим ворогом», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до складу 8-го корпусу увійшли бойові бригади, що стали легендарними ще під час АТО/ООС, так і сформовані вже після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, а саме:

  • 46-та окрема аеромобільна бригада ДШВ ЗС України
  • 71-ша окрема єгерська бригада Десантно-штурмових військ ЗС України
  • 80-та окрема десантно-штурмова Галицька бригада ДШВ ЗСУ
  • 82-га окрема десантно-штурмова Буковинська бригада
  • 95-та окрема десантно-штурмова Поліська бригада ДШВ ЗСУ
  • 148-ма окрема артилерійська Житомирська бригада Десантно-штурмових військ, а також підрозділи бойового та логістичного забезпечення.

«Чітке планування й координація, міцний кулак і концентрація на напрямку – ті принципи, за якими воюватиме 8-й корпус ДШВ», – наголошує командир корпусу, Герой України, полковник Дмитро Волошин.

До слова, кількість бригад, до яких добровольці можуть приєднатися за проєктом «контракт 18-24», збільшено з 16 до 24.

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Теги: ЗСУ військові

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