РФ вдарила по Сумах ракетою з касетними боєприпасами

Стало відомо, чим окупанти атакували Суми

Російські терористи вдарили по Сумах балістичною касетною ракетою. Про це розповів начальник Сумської ОВА Володимир Артюх в ефірі телемарафону, передає «Главком».

Зазначається, що в епіцентрі вибуху опинився тролейбус, у якому загинуло багато людей. Люди саме поверталися з церкви, коли російська армія завдала ракетних ударів.

Артюх назвав його «тролейбусом смерті».

«Найбільше людей загинуло у тролейбусі – практично всі, хто там був. Зараз проводиться евакуація тіл», – сказав він.

Зранку ворог вдарив двома балістичними ракетами по центру Сум, - ОВА



Наслідки атаки росіян уточнюються. pic.twitter.com/j9TMsWbN2M — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) April 13, 2025

Нагадаємо, сьогодні, в день, коли віряни відзначають Вербну неділю, російська армія атакувала центр Сум. Повідомляється, що у Сумах пролунали два потужні вибухи. Після цього над містом здійнявся величезний стовп диму.

Також удар прийшовся по громадському транспорту.

Президент вже відреагував на цинічну ворожу атаку.

Станом на зараз вже відомо про 24 загиблих людини та 83 поранених, серед них семеро дітей.