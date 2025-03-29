Росія готує новий масштабний наступ: подробиці від AP

Російські війська нещодавно розв’язали новий наступ на захід від Оріхова в Запорізькій області

Москва фактично відхилила пропозицію США щодо негайного та повного припинення бойових дій

Війська Російської Федерації готуються розпочати новий наступ вже найближчими тижнями. Кремль прагне максимізувати тиск на Україну та посилити свою переговорну позицію на переговорах про припинення вогню. Як інформує «Главком», про це повідомляє Associated Press із посиланням на українських урядових та військових аналітиків.

Автори статті пишуть, що такий крок може дати «фюреру» Володимиру Путіну всі підстави відкласти дискусії щодо призупинення бойових дій на користь пошуку додаткових земель. Росія не має наміру брати участь у змістовному діалозі для припинення війни, заявили українські офіційні особи.

Заява Зеленського

Посилаючись на дані розвідки, президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія готується до нових наступів на північному сході Сумської, Харківської та Запорізької областей.

«Вони затягують переговори та намагаються втягнути США в нескінченні та безглузді дискусії про фальшиві «умови», щоб лише виграти час, а потім спробувати захопити більше землі», – висловився український лідер.

За його словами, диктатор Путін «хоче вести переговори щодо території з більш сильної позиції».

Оцінки аналітиків

Із оцінкою Зеленського погодилися двоє дипломатичних чиновників G7. Вони говорили на умовах анонімності, зауважують в АР.

Зазначається, що Москва фактично відхилила пропозицію США щодо негайного та повного припинення бойових дій на 30 днів, а доцільність часткового припинення вогню в Чорному морі була поставлена під сумнів після того, як кремлівські переговорники висунули далекосяжні умови.

Просування окупантів

Українські військові командири заявили, що нещодавно агресорка Росія посилила атаки, щоб покращити свої тактичні позиції напередодні очікуваного ширшого наступу.

«Їм потрібен час до травня, і все», – висловився український військовий аналітик Павло Нарожний.

Зокрема, на півночі російським та північнокорейським солдатам вдалося повернути більшу частину Курської області Росії. Також загострилися бої на східному фронті в Донецьку та Запоріжжі.

Деякі командири стурбовані тим, що російське військове командування може повернути загартовані в боях сили з Курська до сходу України.

«Це буде важко. Сили з Курська будуть у захваті від своїх перемог», – сказав командир українського батальйону в Донецькій області.

Тим часом військовий аналітик Олексій Гетьман наголошує, що окупанти готують наступальні дії на фронті, які мають тривати від шести до дев’яти місяців – «майже весь 2025 рік».

Загострення на фронті

Росія вступила в переговори з явною перевагою у війні, відвоювавши 80% своєї території в Курській області. Крім того, окупаційні сили активізували бойові дії на інших ділянках лінії фронту.

«Кількість зіткнень на лінії фронту не зменшується. Якщо вони хотіли зупинити війну, їхні дії точно цього не свідчать», наголошує Гетьман.

Окрім того, Москва посилила розвідувальні місії для пошуку та знищення вогневих позицій, систем безпілотників та інших засобів, які могли б перешкодити наступу в майбутньому, повідомили АР два українських командири. За словами Гетьмана, «це може бути ознакою того, що найближчим часом готується напад».

Бої також активізувалися в місті Покровськ в Донецькій області. Захоплення цього міста наблизило б Росію до її заявленої мети захоплення всього регіону.

«Росіяни були суттєво виснажені за останні два місяці. Протягом 10 днів березня вони взяли певну паузу», – розповів про ситуацію в Покровську військовий речник майор Віктор Трегубов.

У середині березня наступ поновився, додав він.

Український військовий із позивним «Італієць» повідомив, що Росія веде інтенсивну розвідку в районі Покровська. За його словами, радіоперехоплення та дані розвідки свідчать про нарощування сил у районі міста Селидове Покровського району та створення запасів боєприпасів. Нарощування включає велику броньовану техніку, а багато нових позивних, прослуханих у радіопередачах, свідчать про прибуття нових сил.

Окрім того, російські війська нещодавно розв’язали новий наступ на захід від Оріхова в Запорізькій області. Речник Південних сил оборони України Владислав Волошин заявив, що ситуація в регіоні складна після того, як Росія накопичила додаткові сили для проведення штурму невеликими групами піхоти.

За його словами, «тактика використання цих невеликих груп приносить Росії результати» на інших ділянках лінії фронту. Тим часом російські аналітики висловлюють оптимізм щодо того, що майбутній наступ буде успішним.

Нагадаємо, на фронті зафіксовано найвищу кількість російських атак за 2025 рік.

До слова, Сили Оборони України відкинули противника біля Андріївки, що на Донеччині. Водночас ворог просунувся біля Мілового, П'ятихатокта Малих Щербаків. Бої тривають біля Демидівки на Білгородщині.

Також повідомлялося, що російські військові просунулися біля Кам'янки та у селищі Тополі Харківської області.