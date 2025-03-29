Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти розганяють фейк про удар по Дніпру

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Окупанти розганяють фейк про удар по Дніпру
Дніпро у вогні після атаки окупантів
фото: соціальні мережі

Росіяни пишуть про розміщення іноземних найманці у «Бартоломео»

Російські воєнкори почали розганяти фейк про удар по Дніпру. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на воєнні телеграм-канали окупантів.

У різних російських телеграм-каналах про війну окупанти почали писати, що в таких місцях, як ресторанно-готельний комплекс «Бартоломео», «часто розміщають іноземних найманців та обслуговуючий персонал для західного озброєння.

Окупанти розганяють фейк про удар по Дніпру фото 1
Окупанти розганяють фейк про удар по Дніпру фото 2

Нагадаємо, сьогодні Росія масовано атакувала Дніпро безпілотниками. Є влучання у ресторанно-готельний комплекс «Бартоломео». Також відомо, що постраждали люди. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

Лисак написав, що, ймовірно, через ворожу атаку на Дніпро є загиблий.

«Ще шестеро людей постраждали (було відомо про чотирьох). Серед них 27-річна вагітна. У неї колото-рублена рана. Двоє поранених у важкому стані. Це 69-річні чоловік та жінка. Всі служби на місцях – надзвичайники, медики, поліціянти, комунальники. В комунікації з містом щодо ліквідації наслідків злочинів росіян», – повідомив Лисак.

Раніше, 26 березня, окупанти також атакували Дніпро БпЛА. Внаслідок атаки у місті вирують пожежі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві телеграм-канали.

Місцеві пабліки повідомляють, що у Дніпрі пролунала серія вибухів, після яких виникло багато пожеж. За попередньою інформацією, удар прийшовся на центр міста.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак прокоментував вибухи у Дніпрі:

«Через атаку дронів у Дніпрі сталося одразу кілька пожеж. Зайнялися авто, об'єкти інфраструктури. Всі служби працюють. Чи є постраждалі – з'ясовуємо».

Також ми писали, що внаслідок масованої атаки РФ на Дніпро зазнав руйнувань палац російського князя Григорія Потьомкіна. Як передає «Главком», про це повідомив міський голова Борис Філатов.

За його словами, ця будівля є «символом російської могутності», який князь Потьомкін будував для російської імператриці Катерини II.

«Палац ми, звичайно, відреставруємо, тим більше, що тепер це Палац студентів та молоді. Але перейменуємо на честь гетьмана Сагайдачного», – написав Філатов.

Теги: окупанти Дніпро фейк

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

фото: Jim LoScalzo - Pool via CNP / Avalon
Суперечка Зеленського з Трампом та атака дронів: головне за ніч
1 березня, 06:11
За три роки великої війни росіяни вкрали тисячі українців
З початку великого вторгнення росіяни викрали більше українців, ніж за весь час АТО: дані Нацполу
5 березня, 15:41
Сили ППО збили 103 ворожих БпЛА
РФ вночі атакувала Україну 150 дронами: постраждали шість областей
1 березня, 08:45
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 39606 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн
Втрати ворога станом на 6 березня 2025 – Генштаб ЗСУ
6 березня, 07:35
Триває 1111-й день повномасштабної війни
Окупанти збрехали про захоплення Костянтинополя – DeepState
10 березня, 07:00
Триває 1112-й день повномасштабної війни
DeepState: ЗСУ мають успіхи на Донеччині, росіяни просунулись на Курщині
11 березня, 15:18
Нові санкції США можуть запровадити не тільки проти Росії, а й проти країн, які купують російські товари
США пригрозили РФ потужними санкціями в разі відмови від припинення вогню в Україні
12 березня, 06:22
Затримував полковника Козюру особисто голова СБУ Василь Малюк (на фото праворуч)
«Щур», якого впіймав Малюк, заговорив про загрози для свого життя
21 березня, 07:29
У райдержадміністрації жителів закликали виїхати до безпечніших місць проживання
На Сумщині розширено зону обовʼязкової евакуації: деталі
26 березня, 19:11

Події в Україні

В Луганську, ймовірно, прилетіло по заводу «Трансмаш» ударними БпЛА
В Луганську, ймовірно, прилетіло по заводу «Трансмаш» ударними БпЛА
Карта бойових дій в Україні станом на 29 березня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 29 березня 2025 року
Окупанти розганяють фейк про удар по Дніпру
Окупанти розганяють фейк про удар по Дніпру
У Дніпрі зросла кількість загиблих та постраждалих внаслідок дронової атаки (оновлено)
У Дніпрі зросла кількість загиблих та постраждалих внаслідок дронової атаки (оновлено)
У Дніпрі є постраждалі через атаку «шахедів» (оновлено)
У Дніпрі є постраждалі через атаку «шахедів» (оновлено)
Дніпро перебуває під масованою атакою дронів: що відомо
Дніпро перебуває під масованою атакою дронів: що відомо

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
193K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 березня: ситуація на фронті
103K
Гендиректор ЮНЕСКО засудила ліквідацію російських пропагандистів
68K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 березня 2025
16K
Слідство виявило в ексголови МСЕК Крупи криптоактиви
9705
Прогноз магнітних бур на 28-31 березня: якою буде сонячна активність
6657
На Курщині ліквідовано героя Росії

Новини

29 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:01
Пресконференція Зеленського та поява авіаційної вертикалі. Головне за 28 березня
Вчора, 20:56
28 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Вчора, 00:01
Удар РФ по Херсону та саміт «Коаліції охочих». Головне за 27 березня
27 березня, 21:14
Дружина колишнього голови Верховної Ради поновила бізнес в окупованому Донецьку
27 березня, 07:40
27 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
27 березня, 00:01

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua