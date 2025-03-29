Окупанти розганяють фейк про удар по Дніпру

Росіяни пишуть про розміщення іноземних найманці у «Бартоломео»

Російські воєнкори почали розганяти фейк про удар по Дніпру. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на воєнні телеграм-канали окупантів.

У різних російських телеграм-каналах про війну окупанти почали писати, що в таких місцях, як ресторанно-готельний комплекс «Бартоломео», «часто розміщають іноземних найманців та обслуговуючий персонал для західного озброєння.

Нагадаємо, сьогодні Росія масовано атакувала Дніпро безпілотниками. Є влучання у ресторанно-готельний комплекс «Бартоломео». Також відомо, що постраждали люди. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

Лисак написав, що, ймовірно, через ворожу атаку на Дніпро є загиблий.

«Ще шестеро людей постраждали (було відомо про чотирьох). Серед них 27-річна вагітна. У неї колото-рублена рана. Двоє поранених у важкому стані. Це 69-річні чоловік та жінка. Всі служби на місцях – надзвичайники, медики, поліціянти, комунальники. В комунікації з містом щодо ліквідації наслідків злочинів росіян», – повідомив Лисак.

Раніше, 26 березня, окупанти також атакували Дніпро БпЛА. Внаслідок атаки у місті вирують пожежі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві телеграм-канали.

Місцеві пабліки повідомляють, що у Дніпрі пролунала серія вибухів, після яких виникло багато пожеж. За попередньою інформацією, удар прийшовся на центр міста.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак прокоментував вибухи у Дніпрі:

«Через атаку дронів у Дніпрі сталося одразу кілька пожеж. Зайнялися авто, об'єкти інфраструктури. Всі служби працюють. Чи є постраждалі – з'ясовуємо».

Також ми писали, що внаслідок масованої атаки РФ на Дніпро зазнав руйнувань палац російського князя Григорія Потьомкіна. Як передає «Главком», про це повідомив міський голова Борис Філатов.

За його словами, ця будівля є «символом російської могутності», який князь Потьомкін будував для російської імператриці Катерини II.

«Палац ми, звичайно, відреставруємо, тим більше, що тепер це Палац студентів та молоді. Але перейменуємо на честь гетьмана Сагайдачного», – написав Філатов.