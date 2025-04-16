Канадський чиновник підтвердив блокування США заяви щодо засудження удару по Сумах

США не підтримають заяву G7 із засудженням удару РФ по Сумах

Канадський чиновник підтвердив, що США не підпишуть заяву G7 із засудженням російського удару по Сумах 13 квітня. Про це пише CNN, передає «Главком».

Видання посилається на високопоставленого представника уряду Канади, яка зараз головує у G7.

«В даний момент ми не надаємо цьому занадто великого значення, але це правда, що США не підпишуть заяву по Україні, з якою погодилися інші члени G7», – сказав він.

Раніше Bloomberg писав, що адміністрація Дональда Трампа повідомила союзників по G7, що не може підписати заяву з осудом російського удару по місту Суми, який був завданий у неділю, оскільки «працює над збереженням простору для мирних переговорів». Журналісти видання бачили чернетки заяви G7. У ній мало йтися про те, що атака на Суми є доказом того, що Росія налаштована продовжувати війну.

Білий дім ці повідомлення офіційно не коментує.

Нагадаємо, в день, коли віряни відзначають Вербну неділю, російська армія атакувала центр Сум. Повідомляється, що у Сумах пролунали два потужні вибухи. Після цього над містом здійнявся величезний стовп диму.

Також удар прийшовся по громадському транспорту.

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