Втрати ворога станом на 30 червня 2024 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1140 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 30 червня 2024 року.
Втрати Росії у війні на 30 червня 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 30 червня втратила:
- особового складу ‒ близько 542700 (+1140) осіб,
- танків ‒ 8080 (+7) од,
- бойових броньованих машин ‒ 15524 (+19) од,
- артилерійських систем – 14533 (+53) од,
- РСЗВ – 1110 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 873 (+2) од,
- літаків – 360 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11584 (+46),
- крилаті ракети ‒ 2331 (+0),
- кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 19643 (+75) од,
- спеціальна техніка ‒ 2448 (+12).
Активність флоту окупантів станом на 30 червня:
- У Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр», ракети відсутні.
- В Азовському морі три ворожі кораблі, носії крилатих ракет «Калібр» відсутні.
- У Середземному морі два ворожі кораблі, два з яких є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 24 ракет.
За добу, в інтересах рф, прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – шість суден, з них п'ять продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – п'ять суден, з них два рухались з протоки Босфор.
Нині триває 858-й день повномасштабної війни в Україні.
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