Втрати ворога станом на 30 червня 2024 – Генштаб ЗСУ

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Нині триває 858-й день повномасштабної війни в Україні.

Активність флоту окупантів станом на 30 червня 2024 року

За добу, в інтересах рф, прохід Керченською протокою здійснили :

РФ у війні з Україною станом на 30 червня втратила :

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 30 червня 2024 року.

Нині триває 858-й день повномасштабної війни в Україні

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