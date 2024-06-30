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Втрати ворога станом на 30 червня 2024 – Генштаб ЗСУ

Юлія Войцехівська
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Втрати ворога станом на 30 червня 2024 – Генштаб ЗСУ
Нині триває 858-й день повномасштабної війни в Україні
фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1140 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 30 червня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 30 червня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 30 червня втратила:

  • особового складу ‒ близько 542700 (+1140) осіб,
  • танків ‒ 8080 (+7) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 15524 (+19) од,
  • артилерійських систем – 14533 (+53) од,
  • РСЗВ – 1110 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 873 (+2) од,
  • літаків – 360 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11584 (+46),
  • крилаті ракети ‒ 2331 (+0),
  • кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 19643 (+75) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2448 (+12).
Втрати ворога станом на 30 червня 2024
Втрати ворога станом на 30 червня 2024
інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 30 червня:

  • У Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр», ракети відсутні.
  • В Азовському морі три ворожі кораблі, носії крилатих ракет «Калібр» відсутні.
  • У Середземному морі два ворожі кораблі, два з яких є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 24 ракет.

За добу, в інтересах рф, прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – шість суден, з них п'ять продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – п'ять суден, з них два рухались з протоки Босфор.
Активність флоту окупантів станом на 30 червня 2024 року
Активність флоту окупантів станом на 30 червня 2024 року
інфографіка: ВМС ЗСУ

Нині триває 858-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також: Карта бойових дій в Україні станом на 30 червня 2024 року
Теги: ворог втрати корабель Генштаб

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