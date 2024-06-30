Карта бойових дій в Україні станом на 30 червня 2024 року

Найгарячіша обстановка протягом дня залишалася на Покровському напрямку

Російські загарбники завдали по території України два ракетних (трьома ракетами) та 40 авіаційних ударів із застосуванням 72 КАБів, задіяв 284 дрони-камікадзе. Здійснив понад 3000 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах із використанням різних типів озброєння.

Новини війни в Україні

Від початку доби відбулося 117 бойових зіткнень. Найгарячіша обстановка сьогодні протягом дня залишалася на Покровському напрямку. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Українські Повітряні сили та ракетні війська і артилерія уразили пункт управління окупантів, склад пально-мастильних матеріалів та три райони зосередження особового складу противника.

На Харківському напрямку

Протягом дня українські захисники успішно зупинили 12 спроб противника покращити своє становище в районі Вовчанська. Російські терористи зазнали втрат і відійшли.

мапа: deepstate

На Куп’янському та Лиманському напрямках

Загалом кількість бойових зіткнень збільшилась до 13. Ворог намагався відтіснити Сили оборони з позицій в районах Синьківки, Степової Новоселівки, Стельмахівки, Греківки, Невського та Торського. П'ять атак на цей час відбито. Тривають бої. Ситуація під контролем українських захисників.

На Краматорському напрямку

Сім разів агресор безуспішно атакував українських захисників поблизу Калинівки, Григорівки та Часового Яру. Ще один бій триває в районі Нового. Втрат позицій та територій не допущено.

мапа: deepstate

На напрямку Горлівка – Торецьк

Противник за підтримки авіації сім разів атакував позиції українського війська. Ще один бій триває поблизу Нью-Йорка. Ситуація під контролем Сил оборони.

На Покровському напрямку

Тут досі гаряче. Від початку доби кількість боєзіткнень збільшилась до 41. Найбільша активність противника зберігається з району Очеретиного. Ворог не полишає спроб вклинитися в наші бойові порядки поблизу Новоолександрівки, Євгенівки, Воздвиженки, Сокола, Новоселівки Першої, Прогреса та Уманського. Наші воїни уже відбили 29 атак агресора, 12 зіткнень ще тривають.

Попередньо, за поточну добу на зазначеному напрямку втрати окупантів складають 252 особи, з них 106 – безповоротні. Знищено танк, сім автомобілів та РСЗВ БМ-21 «Град». Пошкоджено сім гармат і мінометів, шість автомобілів та чотири бойових броньованих машини противника.

мапа: deepstate

На Курахівському напрямку

Ворог здійснив 14 штурмових дій в районах, Красногорівки, Костянтинівки та Парасковіївки. Наразі, 11 атак успішно відбито. Напруженою залишається обстановка в районі Красногорівки, де на даний час тривають три боєзіткнення. Сили оборони вживають заходів щодо недопущення просування окупантів вглиб території України. Ситуація контрольована.

мапа: deepstate

На Времівському напрямку

У порівнянні з минулою добою, активність російських окупантів збільшилася майже вдвічі. За сьогодні агресор сім разів штурмував передній край оборони в районах Водяного, Урожайного та Старомайорського.

мапа: deepstate

На Оріхівському напрямку

Відбулося дві атаки ворога в районах Малої Токмачки та Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку

Чергові чотири спроби ворога взяти позиції наших воїнів в районі Кринок зазнали невдачі.

На решті напрямків суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Нагадаємо, триває 858-й день повномасштабної війни в Україні.