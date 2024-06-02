Чому ЗСУ втрачають позиції: військовий відповів

Росяни переважають на полі бою, тому ЗСУ іноді змушені відступати

За словами військового, ситуація ускладнилась після втрати Авдіївки

Через перевагу росіян на полі бою Збройні сили України іноді змушені втрачати позиції. Про це оператор БПЛА з позивним Мєхан розповів у інтерв’ю TSN.ua.

«Зараз ситуація ускладнилась після втрати Авдіївки. Вони тактику з того часу не міняють, вони заходять кулаками, такими лініями, прорізають фронт. У нас сил і засобів, щоб перерізати їм горлянку у вузьких місцях, немає, вони цим користуються, тому ми втрачаємо позиції», – розповів військовий.

Напередодні Збройні сили України провели контрнаступальну операцію у Вовчанську, що на Харківщині, та відбили кілька кварталів міста.

Нагадаємо, що нині, за даними української амії, під контролем Сил оборони – близько 70% міста Вовчанськ, що на півночі Харківщини.

До слова, ймовірно, російські загарбники планують найближчим часом максимально розтягнути лінію фронту для того, аби змусити командування ЗСУ кидати в бій нові резерви та виснажувати їх.