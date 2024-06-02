Чому ЗСУ втрачають позиції: військовий відповів
За словами військового, ситуація ускладнилась після втрати Авдіївки
Через перевагу росіян на полі бою Збройні сили України іноді змушені втрачати позиції. Про це оператор БПЛА з позивним Мєхан розповів у інтерв’ю TSN.ua.
«Зараз ситуація ускладнилась після втрати Авдіївки. Вони тактику з того часу не міняють, вони заходять кулаками, такими лініями, прорізають фронт. У нас сил і засобів, щоб перерізати їм горлянку у вузьких місцях, немає, вони цим користуються, тому ми втрачаємо позиції», – розповів військовий.
Напередодні Збройні сили України провели контрнаступальну операцію у Вовчанську, що на Харківщині, та відбили кілька кварталів міста.
Нагадаємо, що нині, за даними української амії, під контролем Сил оборони – близько 70% міста Вовчанськ, що на півночі Харківщини.
До слова, ймовірно, російські загарбники планують найближчим часом максимально розтягнути лінію фронту для того, аби змусити командування ЗСУ кидати в бій нові резерви та виснажувати їх.
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