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Чому ЗСУ втрачають позиції: військовий відповів

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Чому ЗСУ втрачають позиції: військовий відповів
Росяни переважають на полі бою, тому ЗСУ іноді змушені відступати
фото з відкритих джерел

За словами військового, ситуація ускладнилась після втрати Авдіївки

Через перевагу росіян на полі бою Збройні сили України іноді змушені втрачати позиції. Про це оператор БПЛА з позивним Мєхан розповів у інтерв’ю TSN.ua.

«Зараз ситуація ускладнилась після втрати Авдіївки. Вони тактику з того часу не міняють, вони заходять кулаками, такими лініями, прорізають фронт. У нас сил і засобів, щоб перерізати їм горлянку у вузьких місцях, немає, вони цим користуються, тому ми втрачаємо позиції», – розповів військовий.

Напередодні Збройні сили України провели контрнаступальну операцію у Вовчанську, що на Харківщині, та відбили кілька кварталів міста.

Нагадаємо, що нині, за даними української амії, під контролем Сил оборони – близько 70% міста Вовчанськ, що на півночі Харківщини.

До слова, ймовірно, російські загарбники планують найближчим часом максимально розтягнути лінію фронту для того, аби змусити командування ЗСУ кидати в бій нові резерви та виснажувати їх.

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Теги: прикордонники евакуація фронт втрати

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