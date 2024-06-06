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Росія відправляє на Кубу військові кораблі

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Росія відправляє на Кубу військові кораблі
МЗС Куби заявило, що цей візит відповідає історичним дружнім відносинам з РФ
фото з відкритих джерел

Російська військово-морська група, що складається з трьох кораблів і атомного підводного човна, відвідає порт Гавани

Російська Федерація відправить групу військових кораблів на Кубу. Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву МЗС Куби.

Російська військово-морська група, що складається з трьох кораблів і атомного підводного човна, відвідає порт Гавани з 12 по 17 червня.

«Цей візит відповідає історичним дружнім відносинам між Кубою і Російською Федерацією і строго відповідає міжнародним правилам», – заявило міністерство закордонних справ Куби.

При цьому повідомляється, що жоден із кораблів не несе ядерної зброї, тому їхня зупинка в Кубі не становить загрози для регіону.

Згідно з пресрелізом, до складу військово-морського угруповання Росії входять фрегат «Адмірал Горшков», атомний підводний човен «Казань», корабель постачання «Академік Пашин» і буксир «Микола Цикер». 

Водночас в опублікованій заяві МЗС Куби не йдеться про військові навчання.

Заява з Куби пролунала за день після того, як офіційний представник США повідомив журналістам, що Росія планує відправити бойові кораблі в Карибський регіон, зокрема до Куби та Венесуели, для проведення військово-морських навчань.

Сполучені Штати Америки не вважають очікуване прибуття невеликої кількості літаків і кораблів загрозою, але ВМС США стежитимуть за навчаннями. Зазначимо, що відстань від столиці Куби до Маямі становить близько 450 кілометрів.

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях місцеві спостерігають завезення чергових найманців Кремля. Так, в різних регіонах помічені бойовики з Куби та Непалу

До слова, налякані атаками ЗСУ, у тимчасово окупованому Криму загарбники випускають у море кораблі Чорноморського флоту у супроводі катерів «Раптор». 

Теги: росія військові корабель Куба

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