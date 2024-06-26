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Ворог застосував авіацію: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Ворог застосував авіацію: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті
Сили оборони України продовжують стримувати натиск російських окупаційних військ
фото: Генштаб

Кількість бойових зіткнень зросла до 71

Від початку доби, 26 червня, кількість бойових зіткнень на лінії фронту зросла до 71. На Куп'янському напрямку ворог атакує за підтримки авіації. Про це інформує Генштаб ЗСУ. 

«Сили оборони України продовжують стримувати натиск російських окупаційних військ. На цей час кількість бойових зіткнень зросла до 71», – йдеться у повідомленні.

Ситуація на фронті

На Харківському напрямку

Росіяни за день шість разів без успіху атакували в районах Вовчанська та Липців. Наразі біля Липців тривають два бої.

На Куп’янському напрямку 

Ворог атакує за підтримки авіації. Наразі відбито п’ять ворожих атак поблизу Стельмахівки, Синьківки та Берестового.

На Лиманському напрямку 

Протягом дня було вісім разів атаковано позиції Сил оборони. В районах Макіївки і Невського продовжуються ще три боєзіткнення.

На Сіверському напрямку 

Тривають бої поблизу Білогорівки та Спірного.

На Краматорському напрямку

Росіяни атакують в районі Часового Яру. Ворог від початку доби намагався чотири рази потіснити українські підрозділи із займаних позицій.

На Торецькому напрямку 

Кількість штурмів зросла до шести. Наразі українські воїни відбивають п’ять штурмових дій противника, ще одну атаку, біля Дачного, зупинено.

На Покровському напрямку

Найбільша кількість боїв. Ворог вже 20 разів атакував позиції Сил оборони в районах Новоолександрівки, Євгенівки, Сокола, Новоселівки Першої, Воздвиженки та Прогреса. Наразі ще 11 боїв продовжуються.

На Курахівському напрямку 

Тривають бої поблизу Красногорівки та Парасковіївки.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ заблокували російських окупантів на заводі у Вовчанську.

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Теги: росія Генштаб Харківщина ворог

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