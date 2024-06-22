Сирський прийде – порядок наведе! Перші новації у ЗСУ

«Перше, з чого почала команда головнокомандувача Сирського, – аудит військових частин та органів військового управління»

Cкоро п'ять місяців, як у нас новий головнокомандувач. Що б там сьогодні знову не говорила пані Безугла, але зміни є.

Щось вже впроваджено, щось – на стадії розробки.

Ось лише фрагмент з тексту, який зубами вигризала з наших військових Олена Зварич. Щось – офіційно, щось – анонімно. Але картинку скласти можна.

Усі співрозмовники кажуть одне. Цей головком керує війною не з кабінетів, а з фронту. Цього вимагає й від усіх інших. І це в усіх викликає повагу.

«Перше, з чого почала команда головнокомандувача Сирського, – аудит військових частин та органів військового управління, зокрема Генштабу.

З’ясувалося, що у той час, коли всі волали про критичний брак людей на фронті, з приблизно мільйона військовослужбовців лише 300 тисяч воювали. Тобто якщо хтось майже беззмінно провів на передовій два роки, то вдвічі більше мобілізованих служили в тилу, дехто з них весь цей час «охороняв тумбочку» на затишному Тернопіллі чи Рівненщині.

Аудит, або як його називають чиновники у погонах, «функціональне обстеження», у лютому-березні відбувся і в Генштабі. За його результатами, як поінформував «Главком» начальник Головного управління оборонного планування Генерального штабу ЗСУ бригадний генерал Євгеній Острянський, «буде оптимізовано штатну чисельність деяких структурних підрозділів та органів військового управління, тобто розформовано низку військових організаційних структур, сформовано нові, скорочено вже існуючі». Це дозволить усунути дублювання функцій, а також зменшити «роздутий» у перші роки війни штат на 60%. Така робота вже ведеться, додав Острянський...

«За попереднього керівництва відбулося непропорційне потребам збільшення структур та установ, які безпосередньо підпорядковані Генеральному штабу чи апарату головкома, – різноманітні управління, центри досліджень, головні командування, відділи, додаткові структури з охорони та забезпечення. Тобто структура обросла підрозділами, які забезпечують її власне функціонування, і це нераціонально, бо Генштаб має бути структурою, яка працює безпосередньо на нашу перемогу», – ділиться Владислав Селезньов, який у 2014–2017 роках очолював пресслужбу Генштабу.

Як приклад Центр досліджень воєнної історії ЗСУ, створений при Генштабі влітку 2022 року...»