Втрати ворога станом на 20 червня 2024 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1170 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок четверга, 20 червня 2024 року.
Втрати Росії у війні на 20 червня 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 20 червня втратила:
- особового складу ‒ близько 530920 (+1170) осіб / persons,
- танків ‒ 7987 (+3) од,
- бойових броньованих машин ‒ 15337 (+18) од,
- артилерійських систем – 14052 (+45) од,
- РСЗВ – 1105 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 859 (+2) од,
- літаків – 359 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11260 (+39),
- крилаті ракети ‒ 2298 (+1),
- кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 19134 (+56) од,
- спеціальна техніка ‒ 2357 (+6).
Активність флоту окупантів станом на 20 червня:
- У Чорному морі два ворожі кораблі, один з яких є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет.
- В Азовському морі вісім ворожих кораблів, три з яких є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 24 ракет.
- В Середземному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет.
За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – п'ять суден, з них 0 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – дев'ять суден, з них чотири рухались з протоки Босфор.
Втрати авіаційних систем ворога
У ніч на 20 червня 2024 року російські окупанти завдали удару по Україні, застосувавши ракети повітряного та наземного базування, а також ударні БпЛА типу Shahed. Усього ворог застосував дев'ять ракет різних типів та 27 ударних БпЛА:
- 4 крилаті ракети Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків – повітряний простір над акваторією Каспійського моря);
- 3 балістичні ракети «Іскандер-М» (із Воронезької обл. – РФ);
- 2 керовані авіаційні ракети Х-59 (із повітряного простору над акваторією Азовського моря);
- 27 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136» (район пусків – Приморсько-Ахтарськ – РФ).
Атаковано об’єкти критичної інфраструктури. Основний напрямок удару – Схід України, зокрема Дніпропетровщина. Повітряний напад противника відбивали винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи та засоби РЕБ Повітряних Сил, розрахунки мобільних вогневих груп Сил оборони України.
У результаті протиповітряного бою збито 32 повітряні цілі:
- 4 крилаті ракети Х-101/Х-555;
- 1 керовану авіаційну ракету Х-59;
- 27 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136».
Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Миколаївській, Херсонській, Харківській, Київській, Черкаській, Полтавській та Вінницькій областях.
Нині триває 848-й день повномасштабної війни в Україні.
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