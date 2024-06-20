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Втрати ворога станом на 20 червня 2024 – Генштаб ЗСУ

Юлія Войцехівська
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Втрати ворога станом на 20 червня 2024 – Генштаб ЗСУ
Триває 848-й день повномасштабної війни в Україні
фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1170 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок четверга, 20 червня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 20 червня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 20 червня втратила:

  • особового складу ‒ близько 530920 (+1170) осіб / persons,
  • танків ‒ 7987 (+3) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 15337 (+18) од,
  • артилерійських систем – 14052 (+45) од,
  • РСЗВ – 1105 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 859 (+2) од,
  • літаків – 359 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11260 (+39),
  • крилаті ракети ‒ 2298 (+1),
  • кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 19134 (+56) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2357 (+6).
Втрати ворога станом на 20 червня 2024 року
Втрати ворога станом на 20 червня 2024 року
фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Активність флоту окупантів станом на 20 червня:

  • У Чорному морі два ворожі кораблі, один з яких є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет.
  • В Азовському морі вісім ворожих кораблів, три з яких є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 24 ракет.
  • В Середземному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – п'ять суден, з них 0 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – дев'ять суден, з них чотири рухались з протоки Босфор. 
Активність флоту окупантів станом на 20 червня 2024 року
Активність флоту окупантів станом на 20 червня 2024 року
фото: ВМС ЗСУ/Facebook

Втрати авіаційних систем ворога

У ніч на 20 червня 2024 року російські окупанти завдали удару по Україні, застосувавши ракети повітряного та наземного базування, а також ударні БпЛА типу Shahed. Усього ворог застосував дев'ять ракет різних типів та 27 ударних БпЛА:

  • 4 крилаті ракети Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків – повітряний простір над акваторією Каспійського моря);
  • 3 балістичні ракети «Іскандер-М» (із Воронезької обл. – РФ);
  • 2 керовані авіаційні ракети Х-59 (із повітряного простору над акваторією Азовського моря);
  • 27 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136» (район пусків – Приморсько-Ахтарськ – РФ).

Атаковано об’єкти критичної інфраструктури. Основний напрямок удару – Схід України, зокрема Дніпропетровщина. Повітряний напад противника відбивали винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи та засоби РЕБ Повітряних Сил, розрахунки мобільних вогневих груп Сил оборони України.

У результаті протиповітряного бою збито 32 повітряні цілі:

  • 4 крилаті ракети Х-101/Х-555;
  • 1 керовану авіаційну ракету Х-59;
  • 27 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136».

Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Миколаївській, Херсонській, Харківській, Київській, Черкаській, Полтавській та Вінницькій областях.

Втрати авіаційних систем ворога 20 червня 2024 року
Втрати авіаційних систем ворога 20 червня 2024 року
фото: Командування Повітряних сил/Facebook

Нині триває 848-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також: Карта бойових дій в Україні станом на 20 червня 2024 року
Теги: ворог втрати Генштаб окупанти

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