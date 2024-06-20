Втрати ворога станом на 20 червня 2024 – Генштаб ЗСУ

Триває 848-й день повномасштабної війни в Україні

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1170 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок четверга, 20 червня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 20 червня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 20 червня втратила:

особового складу ‒ близько 530920 (+1170) осіб / persons,

танків ‒ 7987 (+3) од,

бойових броньованих машин ‒ 15337 (+18) од,

артилерійських систем – 14052 (+45) од,

РСЗВ – 1105 (+1) од,

засоби ППО ‒ 859 (+2) од,

літаків – 359 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11260 (+39),

крилаті ракети ‒ 2298 (+1),

кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 19134 (+56) од,

спеціальна техніка ‒ 2357 (+6).

Втрати ворога станом на 20 червня 2024 року фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Активність флоту окупантів станом на 20 червня:

У Чорному морі два ворожі кораблі, один з яких є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет.

В Азовському морі вісім ворожих кораблів, три з яких є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 24 ракет.

В Середземному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – п'ять суден, з них 0 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – дев'ять суден, з них чотири рухались з протоки Босфор.

Активність флоту окупантів станом на 20 червня 2024 року фото: ВМС ЗСУ/Facebook

Втрати авіаційних систем ворога

У ніч на 20 червня 2024 року російські окупанти завдали удару по Україні, застосувавши ракети повітряного та наземного базування, а також ударні БпЛА типу Shahed. Усього ворог застосував дев'ять ракет різних типів та 27 ударних БпЛА:

4 крилаті ракети Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків – повітряний простір над акваторією Каспійського моря);

3 балістичні ракети «Іскандер-М» (із Воронезької обл. – РФ);

2 керовані авіаційні ракети Х-59 (із повітряного простору над акваторією Азовського моря);

27 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136» (район пусків – Приморсько-Ахтарськ – РФ).

Атаковано об’єкти критичної інфраструктури. Основний напрямок удару – Схід України, зокрема Дніпропетровщина. Повітряний напад противника відбивали винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи та засоби РЕБ Повітряних Сил, розрахунки мобільних вогневих груп Сил оборони України.

У результаті протиповітряного бою збито 32 повітряні цілі:

4 крилаті ракети Х-101/Х-555;

1 керовану авіаційну ракету Х-59;

27 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136».

Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Миколаївській, Херсонській, Харківській, Київській, Черкаській, Полтавській та Вінницькій областях.

Втрати авіаційних систем ворога 20 червня 2024 року фото: Командування Повітряних сил/Facebook

Нині триває 848-й день повномасштабної війни в Україні.