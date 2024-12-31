ЗСУ відновили втрачені позиції у Часовому Яру – ISW

ЗСУ нещодавно просунулися до вулиці Георгія Дубровського в центрі Часів Яру

Росіяни стверджували, що просунулися на півночі Часового Яру

Російські війська продовжують наступальні дії на Сіверському напрямку. Водночас українські сили нещодавно відновили втрачені позиції в центрі Часового Яру. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

29 і 30 грудня російські війська наступали на північний схід від Сіверська в районі Білогорівки та на схід від Сіверська в районі Золотарівки. Повідомляється, що підрозділи російської 2-ї артилерійської бригади продовжують діяти на Сіверському напрямку.

Також аналітики зазначають, що українські сили нещодавно відновили втрачені позиції в центрі Часового Яру. Геолокаційні кадри, опубліковані 30 грудня, показують, як частина російської 98-ї повітряно-десантної дивізії (ВДВ) обстрілюють українські сили в центрі Часового Яру, що вказує на те, що ЗСУ нещодавно просунулися до вулиці Георгія Дубровського в центрі Часів Яру.

Російські військові блогери стверджували, що 30 грудня окупанти просунулися в мікрорайон Десята на півночі Часового Яру та захопили залізничну станцію на північному заході Часового Яру. ISW не знайшло підтвердження цих тверджень.

Водночас українські та російські війська нещодавно просунулися на Торецькому напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 30 грудня, показують, що українські сили нещодавно відновили втрачені позиції на вулиці Григорія Сковороди на північному заході Торецька.

Також окупанти просувалися в північно-західному Торецьку. Російський військовий блогер стверджував, що 30 грудня російські війська просунулися на 900 метрів до породних відвалів у західному Торецьку.

Нагадаємо, що упродовж минулої доби противник завдав 674 ударів дронами-камікадзе та здійснив майже 3200 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.