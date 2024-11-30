Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Брав участь у боях на Харківщині. Згадаймо Романа Лабу

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Брав участь у боях на Харківщині. Згадаймо Романа Лабу
Із 2003 року, будучи зв'язківцем, брав участь у миротворчій місії в Іраку та отримав посвідчення учасника бойових дій
колаж: glavcom.ua

Наприкінці 2023 року Роман Лаба мобілізувався до лав Збройних Сил України, брав участь у боях на Харківщині

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Романа Лабу. 

17 жовтня 2024 року під час виконання бойового завдання, залишаючись до кінця вірним військовій присязі, поліг захисник України Роман Лаба. Про це повідомила Ужгородська міська рада.

Роман Лаба народився 3 січня 1983 року у селі Тур'я Поляна Перечинського району Закарпатської області, навчався у Порошківській Загальноосвітній школі І-ІІІ стутеня.

Одразу після закінчення навчання пов'язав своє життя з військовою службою, яку проходив у різних військових частинах. Із 2003 року, будучи зв'язківцем, брав участь у миротворчій місії в Іраку та отримав посвідчення учасника бойових дій. Після звільнення з військової служби працював у рекреаційній сфері на Закарпатті.

Наприкінці 2023 року мобілізувався до лав Збройних Сил України, брав участь у боях на Харківщині. Загинув 17 жовтня 2024 року під час виконання бойового завдання, залишаючись до кінця вірним військовій присязі.

Чин похорону відбувся на площі Народній. Віддати шану захиснику прийшли рідні та близькі, міський голова Богдан Андріїв, військові, містяни.

14 фото
На весь екран
Прощання із захисником України Романом Лабою
фото: Ужгородська міська рада, Facebook

Від головнокомандувача ЗСУ генерала Олександра Сирського зачитали пам'ятний лист на знак глибокої вдячності за жертовне служіння в лавах Збройних Сил.

Рідним полеглого захисника вручили Державний прапор України
Рідним полеглого захисника вручили Державний прапор України
фото: Ужгородська міська рада, Facebook

Поховали Романа Лабу із військовими почестями на Пагорбі Слави.

Роман Лаба загинув 17 жовтня 2024 року під час виконання бойового завдання, залишаючись до кінця вірним військовій присязі
Роман Лаба загинув 17 жовтня 2024 року під час виконання бойового завдання, залишаючись до кінця вірним військовій присязі
фото: Ужгородська міська рада, Facebook

У захисника залишилися батьки та дружина.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна українці хвилина мовчання

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мішенню для ворога стало одне з поштових відділень у Краматорському районі
На Донеччині окупанти вдарили по відділенню «Нової пошти»: є загиблі та поранені
24 жовтня, 21:07
Вибори у США, удар по Запоріжжю. Головне за 5 листопада
Вибори у США, удар по Запоріжжю. Головне за 5 листопада
5 листопада, 21:09
Партизани пробрались у польовий штаб росіян
Український агент пробрався до командного пункту 37-ї бригади росіян
31 жовтня, 05:09
За словами президента, війська КНДР перебувають у Курській області
Президент України підтвердив втрати північнокорейських військових на Курщині
7 листопада, 20:26
На даний момент пожежу у Києві ліквідовано
Росія атакувала Київ: є постраждалі
2 листопада, 08:23
Росіяни посилили репресії щодо проукраїнських дітей на окупованій Херсонщині – Центр нацспротиву
Росіяни посилили репресії щодо проукраїнських дітей на окупованій Херсонщині – Центр нацспротиву
24 листопада, 02:54
Звіт ISW щодо війни в Україні
Росіяни просунулися в Курській області, а ЗСУ – на Харківщині – карти ISW
20 листопада, 07:10
Путін готовий обговорити з Трампом угоду про припинення вогню в Україні
Reuters: Путін готовий до припинення вогню, але за кількох умов
20 листопада, 09:56
Галущенко наголосив, що наразі під загрозою перебувають атомні станції України
Галущенко заявив, що ситуація на ЗАЕС стає дедалі небезпечнішою
23 листопада, 12:51

Суспільство

Бурятка, яка очолила школу в окупованому Токмаку, обурена мовою місцевих дітей
Бурятка, яка очолила школу в окупованому Токмаку, обурена мовою місцевих дітей
Брав участь у боях на Харківщині. Згадаймо Романа Лабу
Брав участь у боях на Харківщині. Згадаймо Романа Лабу
День радіотехнічних військ Повітряних сил ЗСУ: привітання у прозі, віршах, листівках
День радіотехнічних військ Повітряних сил ЗСУ: привітання у прозі, віршах, листівках
У деяких областях сніг та ожеледиця: прогноз погоди на 30 листопада
У деяких областях сніг та ожеледиця: прогноз погоди на 30 листопада
Синоптики оголосили І рівень небезпеки у шістьох областях
Синоптики оголосили І рівень небезпеки у шістьох областях
Чи стане закордонний диплом перевагою? Президент Києво-Могилянської академії дав пораду студентам
Чи стане закордонний диплом перевагою? Президент Києво-Могилянської академії дав пораду студентам

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
113K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 листопада: ситуація на фронті
40K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 листопада 2024
35K
Епізод із хабарем. НАБУ зареєструвало нове кримінальне провадження, де фігурує Крупа
28K
Росіяни застрягли на круїзному лайнері в Антарктиді та влаштували голодування
9959
У пошуках фейкових інвалідів. Нацполіція взялася за АРМА
6450
Справа ексміністра оборони Саламатіна про розкрадання $24 млн передана до суду

Новини

30 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Протести в Грузії, атака безпілотників на Росію. Головне за ніч
Вчора, 07:07
29 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:03
У Словаччині затримали двох українців, яких підозрюють у хвилі мінувань
28 листопада, 22:11
Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 листопада
28 листопада, 06:00
На Київщині ППО працює по безпілотниках
28 листопада, 00:34

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua