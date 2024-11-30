Брав участь у боях на Харківщині. Згадаймо Романа Лабу

Із 2003 року, будучи зв'язківцем, брав участь у миротворчій місії в Іраку та отримав посвідчення учасника бойових дій

Наприкінці 2023 року Роман Лаба мобілізувався до лав Збройних Сил України, брав участь у боях на Харківщині

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Романа Лабу.

17 жовтня 2024 року під час виконання бойового завдання, залишаючись до кінця вірним військовій присязі, поліг захисник України Роман Лаба. Про це повідомила Ужгородська міська рада.

Роман Лаба народився 3 січня 1983 року у селі Тур'я Поляна Перечинського району Закарпатської області, навчався у Порошківській Загальноосвітній школі І-ІІІ стутеня.

Одразу після закінчення навчання пов'язав своє життя з військовою службою, яку проходив у різних військових частинах. Із 2003 року, будучи зв'язківцем, брав участь у миротворчій місії в Іраку та отримав посвідчення учасника бойових дій. Після звільнення з військової служби працював у рекреаційній сфері на Закарпатті.

Наприкінці 2023 року мобілізувався до лав Збройних Сил України, брав участь у боях на Харківщині. Загинув 17 жовтня 2024 року під час виконання бойового завдання, залишаючись до кінця вірним військовій присязі.

Чин похорону відбувся на площі Народній. Віддати шану захиснику прийшли рідні та близькі, міський голова Богдан Андріїв, військові, містяни.

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Прощання із захисником України Романом Лабою фото: Ужгородська міська рада, Facebook

Від головнокомандувача ЗСУ генерала Олександра Сирського зачитали пам'ятний лист на знак глибокої вдячності за жертовне служіння в лавах Збройних Сил.

Рідним полеглого захисника вручили Державний прапор України фото: Ужгородська міська рада, Facebook

Поховали Романа Лабу із військовими почестями на Пагорбі Слави.

Роман Лаба загинув 17 жовтня 2024 року під час виконання бойового завдання, залишаючись до кінця вірним військовій присязі фото: Ужгородська міська рада, Facebook

У захисника залишилися батьки та дружина.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.