Для виходу на мирну траєкторію Зеленський має дати вказівку про відновлення діалогу, пояснили в Кремлі

Для досягнення миру президент України Володимир Зеленський повинен скасувати указ про заборону переговорів з Росією та дати вказівку повернутися до діалогу на основі Стамбульських домовленостей. Про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, пишуть росЗМІ.

«Для виходу на мирну траєкторію Зеленському достатньо скасувати цей свій указ і дати вказівку про відновлення діалогу на основі стамбульських домовленостей з урахуванням реалій, що складаються на землі», – сказав він.

Також він прокоментував слова новообраного президента США Дональда Трампа щодо втрат Росії та України у війні. Він сказав, що в Кремлі уважно ознайомилися з його заявою, але, на їхню думку, цифри зовсім інші.

Нагадаємо, новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що 600 тис. російських солдатів загинули або отримали поранення на війні проти України. Також він додав, що втрати України у війні перевищують 400 000 військових, а кількість загиблих серед цивільного населення є ще більшою.

Тому, за словами Трампа, варто негайного припинити вогонь та почати мирні переговори.

Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що російські втрати на фронті перевищують 750 тис. військових: 198 тис. убитих росіян та понад 550 тис. поранених.