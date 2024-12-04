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Радіодиктант національної єдності без жодної помилки написала лише одна людина: результати

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Радіодиктант національної єдності без жодної помилки написала лише одна людина: результати
Христина Гоянюк жодного разу не пропустила Радіодиктант національної єдності
фото: Лана Вєтрова

Визначені шість переможців і переможниць Радіодиктанту

Без жодної помилки Радіодиктант національної єдності-2024 написала одна людина, це – Христина Гоянюк зі Львова. Як повідомляє Укрінформ, про це на пресконференції у середу, 4 грудня, сказала виконавча продюсерка Українського радіо та координаторка Радіодиктанту Юлія Шелудько.

«Багаторазова переможниця, яка жодного разу не пропустила Радіодиктант національної єдності, вона не філологиня, вона живе у Львові, і вона дуже любить Українське радіо. А звуть її Христина Гоянюк», – оголосила Шелудько.

Загалом, як зазначив член правління Суспільного Дмитро Хоркін, визначені шість переможців і переможниць Радіодиктанту.

«У нас є шість переможців і переможниць. Одна із них написала без жодної помилки. Жодної людини не написало з однією помилкою, і ми вважаємо переможців тих, хто написали із двома помилками», – уточнив Хоркін.

Так, за його словами, також переможцями стали Андрій Бондар, який вказав, що є вчителем української мови й інформатики Крушинської гімназії Глевахівської селищної ради Київської області, Юлія Перещ із Остерського ліцею №1 Остерської міської ради Чернігівської області, а також Дарина Крячко, Наталія Рубижанська та Наталія Тімічева, дані яких уточнюються.

Як зауважила Шелудько, Павло Вишебаба, який читав цього року текст, теж дуже старався, бо робив це вперше.

«І ви знаєте, вперше, певно, за багато років ми не отримали багато листів від людей, які нарікали б на те, що занадто швидко, занадто повільно, занадто невиразно» або ще якось не так», – додала вона.

Також Шелудько зазначила, що попри хвилювання людей, на її думку, учасники диктанту добре впоралися із завданням.

«Всі вагалися з пунктуацією і думали, що там буде дуже багато помилок, а направду ні. Як виявилося, не така вже там була і страшна пунктуація. І більшою мірою помилки саме не пунктуаційні», – сказала вона.

За її словами, свої роботи на перевірку надіслали близько 12 тисяч осіб.

«На жаль, дуже багато людей не відправили, бо вони хвилювалися, не були впевнені у своїх силах. Але близько 12 тисяч - це теж хороший результат», – підкреслила виконавча продюсерка Українського радіо та координаторка Радіодиктанту.

Вона зауважила, що на перевірку також надійшли тексти, написані шрифтом Брайля.

«Щодо географії... Паперові листи: Німеччина, Італія, Болгарія, Австрія, Угорщина, Польща. Електронні листи – Албанія, Велика Британія, Австралія, Азербайджан, Бельгія, Болгарія, Греція, Ізраїль, Ірландія, Іспанія, Італія, Казахстан, Канада, Кіпр, Латвія, Литва, Маврикій, Німеччина, Норвегія, Об’єднані Арабські Емірати, Польща, Румунія, Росія, Словаччина, Сполучені Штати Америки, Швейцарія, Шотландія.. Швеція, Туніська Республіка, Франція, Фінляндія, Чехія... Це така строката географія Радіодиктанту національної єдності і тих, хто надіслав свої тексти», – оголосив Хоркін.

Як відзначила голова комісії з перевірки Радіодиктанту та віцеголова Ради громадської організації «ЕдКемп Україна» Олена Масалітіна, неочікуваним було те, що з цим диктантом всі справилися непогано, і дуже великої кількості помилок не було.

Також вона розповіла, як проходила перевірка текстів, які надіслали учасники Радіодиктанту.

«Ми почали перевіряти через два дні після того, як оприлюднили текст. Дві доби йшло сортування робіт, бо не в кожному листі приходять саме роботи і не по одній. І до кінця минулого тижня в нас тривала перевірка. Тільки наприкінці минулого тижня ми змогли сформувати вже звіт, все систематизувати, видати всі кількісні дані. І це робили 6 людей. Я не можу розголошувати їхні імена і вказувати якісь деталі. Це один теж із стандартів нашої перевірки. Але це колеги, які пов’язані або з викладанням української мови, або з літредагуванням чи з коректурою», – розповіла Масалітіна.

Хоркін додав, що переможцям Радіодиктанту національної єдності-2024 надішлють цінні подарунки.

Нагадаємо, що Радіодиктант національної єдності присвячений Дню української писемності та мови, який відзначають 27 жовтня. Цьогоріч авторкою тексту радіодиктанту стала письменниця Оксана Забужко. Читав радіодиктант поет, нині військовий, Павло Вишебаба. До слова, новина про те, що авторкою тексту стане Оксана Забужко, неабияк сколихнула суспільство. Річ у тому, що стиль письменниці нерідко виражений довгими реченнями, які сягають сторінок. 

28 жовтня, організатори оприлюднили текст Всеукраїнського радіодиктанту Національної єдності, який українці з усіх куточків світу писали 25 жовтня. 

До відома, ідея радіодиктанту виникла 23 роки тому, його у 2000 році започаткувала команда «Українського радіо» з метою об'єднати всіх українців. Завдяки радійній трансляції та інтернет-доступу до радіодиктанту змогли долучитися люди з будь-яких куточків світу.

Так, до Радіодиктанту національної єдності 2023 долучилися понад пів мільйона людей. Близько 20 тис. листів надійшло на перевірку, а переможцями стали семеро людей.

У 2023 році радіодиктант мав назву «Дороги України». Авторкою тексту стала українська поетеса та перекладачка Катерина Калитко. До методичної роботи над радіодиктантом також долучилася мовознавиця, докторка філологічних наук Лариса Масенко. Зокрема, читав диктант актор, театральний режисер, виконавець ролі Івана Довбуша у популярному фільмі «Довбуш» Олексій Гнатковський.

Теги: мова українці Україна радіодиктант

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