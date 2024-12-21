Військових із підрозділів ППО перекидають у піхоту: Генштаб зробив заяву

Генштаб наголосив, що твердження про «переведення ППО в піхоту» є недостовірним та некоректним

Ситуація на лінії бойового зіткнення складна, і зараз головне – втримати фронт

Дефіцит на фронті став настільки гострим, що Генштаб наказав і без того виснаженим підрозділам протиповітряної оборони вивільнити більше людей, щоб відправити їх на фронт як піхоту, пише The Guardian з посиланням на два джерела в підрозділах ППО.

Тим часом, Генеральний штаб Збройних сил України заперечив дані зі статті британського видання, наголосивши, що твердження про «переведення ППО в піхоту» є недостовірним та некоректним.

У ЗСУ пояснили, що для якісного доукомплектування частин, які формуються та відновлюють боєздатність, визначену чисельність військовослужбовців зі складу підрозділів Повітряних сил і справді перепризначали на посади, відповідно до їхніх військово-облікових спеціальностей.

А втім, це не стосується фахових спеціалістів ППО, які забезпечують захист українського неба, запевнили там.

Як наголосив Генштаб, перепризначають та відряджають частину військовослужбовців зі складу рот охорони ПС, деяких тилових мобільних вогневих груп, а також персоналу, що не залучений до обслуговування та експлуатації високотехнологічного озброєння і військової техніки.

«Ситуація на лінії бойового зіткнення складна, і зараз головне – втримати фронт. На виконання цієї першочергової задачі і спрямовані рішення про переведення в бойові частини деяких військовослужбовців тилових підрозділів», – заявили у війську.

Водночас такі переведення не вплинули на кількість збитих російських «шахедів».

Нагадаємо, в Україні заборонять переводити людей із медичною освітою до піхоти, з цієї метою на період воєнного стану розроблять додаткову нормативно-правову базу.

Нагадаємо, раніше кілька українських нардепів написали про те, що військових медиків почали переводити до піхоти. Зокрема, за словами нардепа Анни Скороход, її знайомого реабілітолога «перевели на посаду стрілка» і він фактично перестав виконувати свої функції медика. Народний депутат України Олексій Гончаренко також заявив про збільшення випадків переведення фахових медиків на бойові посади у піхоті.

У відповідь на такі заяви у Генштабі ЗСУ запевнили, що медиків переводять до стабілізаційних пунктів бригад, які перебувають у районі ведення бойових дій.