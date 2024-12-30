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Зеленський прокоментував призначення військового омбудсмена

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Зеленський прокоментував призначення військового омбудсмена
Зеленський: Ми запускаємо опитування про військового омбудсмена
фото: Офіс президента

На платформі «Армії+» стартувало опитування для захисників про військового омбудсмена

Сьогодні, 30 грудня, Володимир Зеленський підписав указ про призначення Ольги Решетилової (Кобилинської) уповноваженою президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів сімей наших воїнів. Одним із ключових її завдань стане розробка законопроєкту про створення інституції військового омбудсмена, яка забезпечуватиме системну підтримку захисників. Про це сказав президент України у вечірньому зверненні.

«Підписав указ про призначення уповноваженої із захисту прав наших воїнів та членів сімей військових. Ольга Решетилова, відома українська правозахисниця, буде займатися зараз підготовкою законопроєкту про військового омбудсмена – таку інституцію маємо створити. І це не просто щоб була одна людина – треба системну роботу, щоб у омбудсмена був апарат, всі реальні можливості впливати на ситуацію і допомагати», – йдеться у заяві.

Зеленський зауважив, що на платформі «Армії+» запускається опитування про військового омбудсмена.

«І дуже важливо, щоб кожен наш військовий відчував: це справді реально – звертатися по підтримку й отримувати її. Що саме та як саме має робити військовий омбудсмен, правильно будувати за участю наших воїнів і прямо їх про це запитати. І ми це робимо на платформі «Армії+». Ми запускаємо опитування про військового омбудсмена, і я прошу кожного нашого солдата, кожного офіцера сказати, якими мають бути пріоритети», – зауважив президент.

Нагадаємо, що 30 грудня очільник України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Ольги Решетилової (Кобилинської) уповноваженою президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів сімей наших воїнів.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що обрав «сильну кандидатуру» на посаду військового омбудсмена.

До слова, найчастішими скаргами від військових до омбудсмена є ненадання відпусток та відсутність виплат після поранень. Упродовж 2024 року до нього надійшло близько 4 тис. скарг від чинних військовослужбовців, і за кожним із них була юридична реакція. Окрім відпусток та відсутність виплат, солдати також часто скаржаться на незаконні дії командирів.

Теги: указ ЗСУ Володимир Зеленський війна військові

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