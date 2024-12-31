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Карта бойових дій в Україні станом на 31 грудня 2024 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Карта бойових дій в Україні станом на 31 грудня 2024 року
На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала 19 разів
фото: Генштаб

На Покровському напрямку окупанти 39 разів намагалися вклинитися в оборону ЗСУ

Упродовж минулої доби противник завдав 674 ударів дронами-камікадзе та здійснив майже 3200 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Карта бойових дій в Україні станом на 31 грудня 2024 року фото 1
мапа: ISW

Новини війни в Україні

Загалом від початку минулої доби відбулося 153 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячішою є ситуація на Покровському та Курахівському напрямках, також ворог активний на Лиманському, Времівському напрямках та на Курщині.

На Харківському напрямку

Ворог двічі атакував неподалік Вовчанська та Липців. Сьогодні на даному напрямку, за попередніми підрахунками, українські воїни знешкодили 43 окупанти, знищили танк, артилерійську систему, протитанковий засіб, три автомобілі, 18 БпЛА та два засоби зв’язку противника, також значно пошкодили артсистему та два автомобілі.

Карта бойових дій в Україні станом на 31 грудня 2024 року фото 2

На Куп’янському напрямку

Ворог протягом дня 16 разів намагався просунутися до наших позицій неподалік Голубівки, Степової Новоселівки, Кругляківки та Загризового. На даний час тривають шість боєзіткнень.

Карта бойових дій в Україні станом на 31 грудня 2024 року фото 3

На Лиманському напрямку

Загарбницька армія атакувала 19 разів в районах Копанок, Надії, Новоєгорівки, Макіївки, Іванівки та Тернів. Досі точиться шість боєзіткнень, решту – наші воїни зупинили.

Карта бойових дій в Україні станом на 31 грудня 2024 року фото 4

На Краматорському напрямку

Активність ворога вилилася в 10 бойових зіткнень поблизу Часового Яру та Ступочок.

Карта бойових дій в Україні станом на 31 грудня 2024 року фото 5

На Торецькому напрямку

Росіяни намагалися витіснити наші підрозділи із займаних позицій неподалік Щербинівки та в Торецьку, де Сили оборони відбили три атаки. Вісім боєзіткнень тривають досі.

Карта бойових дій в Україні станом на 31 грудня 2024 року фото 6

На Покровському напрямку

Ворог 39 разів намагався вклинитися в оборону ЗСУ. Від початку доби окупанти в районах населених пунктів Воздвиженка, Миролюбівка, Промінь, Зелене, Даченське, Новий Труд, Шевченко, Вовкове, Новооленівка та Новоєлизаветівка 31 раз отримали жорстку відсіч від наших захисників. Вісім атак тривають дотепер.

Противник зазнає значних втрат – за попередньою інформацією сьогодні наші воїни знешкодили на цьому напрямку 452 окупанти, 190 з них – безповоротно. Знищено бойову броньовану машину, дві одиниці автомобільної техніки, автоматичний гранатомет окупантів, п’ять засобів зв’язку та два засоби РЕБ, також пошкоджено одиницю автомобільної техніки.

Карта бойових дій в Україні станом на 31 грудня 2024 року фото 7

На Курахівському напрямку

Ворог атакував наші позиції поблизу Петропавлівки, Слов’янки, Шевченко та Курахового. На даний час українські воїни відбили 13 атак, п’ять боєзіткнень досі триває.

Карта бойових дій в Україні станом на 31 грудня 2024 року фото 8

На Времівському напрямку

ЗСУ відбивали атаки противника поблизу Янтарного, Успенівки, Времівки та в напрямку Костянтинополя та Новосілки – 11 атак відбито, п’ять триває.

Карта бойових дій в Україні станом на 31 грудня 2024 року фото 9

На Курщині

Сили оборони України продовжують ведення операції в Курській області, на даний час українські захисники відбили 17 атак загарбників.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Учора за ефективну та професійну бойову роботу відзначено воїнів 12-ї бригади спеціального призначення «Азов», 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка, 100-ї окремої механізованої бригади та 77-ї окремої аеромобільної Наддніпрянської бригади, які ефективно знищують ворога, завдають йому непоправних втрат у живій силі та техніці.

Нагадаємо, триває 1042-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: ЗСУ росіяни війна ворог росія Херсонщина Донеччина армія Генштаб Луганщина Харківщина фронт Україна Запорізька область окупанти

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