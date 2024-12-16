Стало відомо, чи запросила ПАР Путіна на саміт G20
Офіційний представник президента ПАР відповів, чи приїде Путін на саміт
Російський диктатор Володимир Путін не отримає запрошення на саміт «Великої двадцятки» (G20) від Південно-Африканської Республіки (ПАР), яка прийматиме захід у своїй країні. Причиною є чинний ордер Міжнародного кримінального суду на арешт глави Кремля. Про це повідомив офіційний представник президента ПАР Вінсент Магвенья.
«Правова ситуація не змінилася із саміту БРІКС в Йоганнесбурзі. Ми не можемо вплинути на рішення МКС»,– сказав Магвенья, відповідаючи на питання,
чи планує ПАР запрошувати Путіна на саміт G20.
Республіка ратифікувала Римський статут, на основі якого працює МКС, і зобов'язана заарештувати Путіна, якщо той з'явиться на її території. Згідно з попередньою домовленістю, саміт «Великої двадцятки» пройде в Йоганнесбурзі 21-22 листопада 2025 року.
Нагадаємо, що міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна. Його підозрюють у незаконній депортації дітей з окупованих територій України до Росії. Як пояснили у суді, є «розумні підстави» вважати, що Путін несе особисту відповідальність за це.
Згодом делегацію Росії на саміті G20 в Ріо-де-Жанейро очолив міністр закордонних справ Сергій Лавров, а не російський диктатор Володимир Путін. Як відомо, Бразилія є членом Міжнародного кримінального суду і мала б арештувати Путіна, якщо він приїде у країну.
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