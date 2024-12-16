Офіційний представник президента ПАР відповів, чи приїде Путін на саміт

Російський диктатор Володимир Путін не отримає запрошення на саміт «Великої двадцятки» (G20) від Південно-Африканської Республіки (ПАР), яка прийматиме захід у своїй країні. Причиною є чинний ордер Міжнародного кримінального суду на арешт глави Кремля. Про це повідомив офіційний представник президента ПАР Вінсент Магвенья.

«Правова ситуація не змінилася із саміту БРІКС в Йоганнесбурзі. Ми не можемо вплинути на рішення МКС»,– сказав Магвенья, відповідаючи на питання,

чи планує ПАР запрошувати Путіна на саміт G20.

Республіка ратифікувала Римський статут, на основі якого працює МКС, і зобов'язана заарештувати Путіна, якщо той з'явиться на її території. Згідно з попередньою домовленістю, саміт «Великої двадцятки» пройде в Йоганнесбурзі 21-22 листопада 2025 року.

Нагадаємо, що міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна. Його підозрюють у незаконній депортації дітей з окупованих територій України до Росії. Як пояснили у суді, є «розумні підстави» вважати, що Путін несе особисту відповідальність за це.

Згодом делегацію Росії на саміті G20 в Ріо-де-Жанейро очолив міністр закордонних справ Сергій Лавров, а не російський диктатор Володимир Путін. Як відомо, Бразилія є членом Міжнародного кримінального суду і мала б арештувати Путіна, якщо він приїде у країну.