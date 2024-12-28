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Мерц щодо німецьких миротворців в Україні: Має бути консенсус з Росією

Ірина Бура
glavcom.ua
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Мерц щодо німецьких миротворців в Україні: Має бути консенсус з Росією
Мерц зазначив, що США, Франція та Велика Британія вже постачають в Україну далекобійні ракети, але водночас все ще не стали «стороною, що воює»
фото з відкритих джерел

Німецький політик вважає, що зараз питання перемир'я далеке

Лідер опозиційного німецького блоку ХДС/ХСС та кандидат у канцлери Німеччини Фрідріх Мерц вкотре підтримав постачання ракет Taurus Україні. Але для відправлення німецьких миротворців потрібен консенсус з Росією. Його цитує газета Die Zeit.

Мерц зазначив, що США, Франція та Велика Британія вже постачають в Україну далекобійні ракети, але водночас все ще не стали «стороною, що воює». Також він назвав ракети Taurus «будівельним блоком для відновлення миру в Україні».

Проте у питанні відправлення миротворців німецький політик виступає за дотримання міжнародного права та наявність міжнародного мандату.

«Якщо буде мирна угода і якщо Україні потрібні будуть гарантії для її забезпечення, то це можна обговорювати лише в тому випадку, якщо буде мандат відповідно до міжнародного права. На цей час я цього не бачу. Я хотів би, щоб цей мандат був у консенсусі з Росією, а не в конфлікті», – сказав Мерц.

На питання про гарантії безпеки для України, окрім членства в НАТО, глава німецького опозиційного блоку заявив, що «ми далекі від перемир'я». Ці питання, за його словами, потрібно з'ясовувати найближчими тижнями або навіть місяцями.

Нагадаємо, кандидат у канцлери Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що підтримує надання Україні далекобійної зброї від ФРН.

До слова, Лідер Християнсько-демократичного союзу Фрідріх Мерц 9 грудня прибув до України. Дата візиту трималася в таємниці з міркувань безпеки. Це вже другий візит Мерца в Україну з початку російської агресії в лютому 2022 року. Про це повідомляє Spiegel.

Раніше Мерц заявляв, що Україна має здобути перемогу, а Росія – поразку. Мерц наголошував, що твердження про неможливість військової поразки ядерної держави є хибним. На підтвердження він навів приклади:

Політик зазначив, що Німеччина, як і Європа загалом, не має ставати учасником війни, проте підходи Мерца і канцлера Олафа Шольца до цієї мети різняться. Шольц остерігається ескалації, наприклад, через можливість ударів по Росії німецькою зброєю чи постачання Україні крилатих ракет Tasurus. Мерц, своєю чергою, переконаний, що Кремль розуміє лише мову сили.

До слова, канцлер Німеччини Олаф Шольц у своїй першій передвиборчій промові заявив, що прагнення України отримати німецькі далекобійні ракети Taurus – це «гра в російську рулетку з безпекою Німеччини». За словами Шольца, Німеччині не потрібні «ніякі гравці та ніякі азартні ігри», а Лінднер і його партія, мовляв, «систематично саботували» роботу коаліційного уряду протягом декількох місяців.

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Теги: росія Європа Франція Велика Британія азартні ігри Фрідріх Мерц Олаф Шольц миротворці Україна війна ворог окупанти

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