Втрати ворога станом на 4 жовтня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки

РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 25 483 бойові броньовані машии

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 750 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 4 жовтня 2026 року.

Втрати Росії у війні на 4 жовтня 2026 року

РФ у війні з Україною станом на 4 жовтня втратила:

особового складу – близько 1 540 700 (+1 750) осіб;

танків – 12 391 (+0) од.;

бойових броньованих машин – 25 483 (+6) од.;

артилерійських систем – 50 686 (+49) од.;

РСЗВ – 2 179 (+1) од.;

засобів ППО – 1 686 (+3) од.;

літаків – 443 (+0) од.;

гелікоптерів – 356 (+0) од.;

наземних робототехнічних комплексів – 2 837 (+13) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 546 240 (+1 742) од.;

крилатих ракет – 5 126 (+0) од.;

кораблів / катерів – 35 (+0) од.;

підводних човнів – 2 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 157 258 (+527) од.;

спеціальної техніки – 4 788 (+5) од.

Вартість знищеної техніки РФ станом на 4 жовтня 2026 року