Американський стартап запустить виробництво крилатих ракет у Німеччині

Компанія планує випускати до 5000 ракет на рік

Американський оборонний стартап Covenant уже уклав перший контракт на постачання крилатих ракет Anthem європейському замовнику і веде переговори з іншими потенційними покупцями. Серійне виробництво ракет компанія планує запустити на початку 2027 року на заводі в Саксонії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Перші поставки заплановані на 2027 рік

Covenant очікує розпочати постачання наземної версії Anthem на початку 2027 року. Країну, яка вже замовила ракети, компанія не називає.

Співзасновник і генеральний директор Covenant Майкл Кауфман заявив, що підприємство в Саксонії має вийти на темп випуску 5000 ракет на рік у 2028 році.

«Наша мета – досягти показника у 5000 до 2028 року», – сказав Кауфман в інтерв'ю Reuters.

Компанія прагне максимально локалізувати виробничий ланцюг у Європі. За словами Кауфмана, менш як 5% матеріалів для ракет, які виготовлятимуть у Саксонії, надходять із-за меж Європи. У перспективі Covenant хоче повністю відмовитися від таких комплектуючих.

Дальність польоту Anthem компанія не розкриває. Водночас ракета має бойове навантаження понад 200 кг. Covenant також розробляє морську версію системи, яка зможе уражати цілі на суші та в морі.

Європі потрібні великі запаси далекобійної зброї

Covenant розраховує продавати Anthem європейським країнам, які на тлі зростання загрози з боку Росії прагнуть збільшити запаси далекобійного озброєння. У компанії вважають, що наявних запасів дорогих ракет недостатньо для тривалого протистояння з Росією, яка має значний ракетний арсенал.

Стартап позиціонує Anthem як доступнішу систему, яку можна виробляти великими серіями. Після виходу на повну потужність одна ракета коштуватиме кілька сотень тисяч доларів.

Для порівняння, американська Raytheon планує збільшити щорічний випуск Tomahawk до 1000 одиниць. Нині компанія виробляє близько 60–90 таких ракет на рік.

Німеччина шукає ракети

Запуск виробництва Covenant відбувається на тлі масштабної програми Німеччини зі створення запасів далекобійного озброєння.

Берлін разом із Великою Британією розробляє нову крилату ракету з дальністю понад 2000 км, що технічно дозволить їй досягати Москви, – обидві країни прагнуть зменшити залежність від американських систем.

Наразі основною далекобійною крилатою ракетою Бундесверу є Taurus. За даними Reuters, Німеччина має близько 600 таких ракет.

Українські розробки також претендують на німецький контракт

Українські ракети також розглядаються Берліном у межах програми зі створення нового далекобійного арсеналу.

Як повідомляв «Главком» у серпні, міністерство оборони Німеччини вело переговори з кількома виробниками. Серед кандидатів була Anthem від Covenant, а також дві розробки, пов'язані з Україною, – реактивний безпілотник «Барс» невстановленої української компанії та крилата ракета «Фламінго» від Fire Point.

Німеччина планувала отримати перші зразки двох обраних систем для кваліфікаційних випробувань у 2027 році. Для їхнього серійного виробництва Берлін готував рамкові контракти.

Окремо в червні «Главком» писав, що українські виробники отримали шанс на один із найбільших оборонних контрактів із європейським партнером. Тоді повідомлялося, що Німеччина розглядає «Фламінго» та «Барс» як альтернативи американським Tomahawk і веде переговори про можливе спільне виробництво.

Covenant планує виробляти до 12 000 ракет на рік

Підприємство в Саксонії стане одним із трьох виробничих майданчиків Covenant. Компанія також має завод у Далласі, штат Техас, та майданчик у північній частині Ізраїлю.

Загалом стартап розраховує вийти на виробництво до 12 000 ракет на рік: 5000 – у Німеччині, 5000 – у США та 2000 – в Ізраїлі.

Covenant заснували у 2024 році. За даними Reuters, компанія залучила понад $250 млн інвестицій від венчурних фондів, серед яких Andreessen Horowitz та Founders Fund. Нині в стартапі працюють понад 200 людей у США, Німеччині та Ізраїлі.

Нагадаємо, у липні технічна директорка Fire Point Ірина Терех розповіла, що компанія виробляє близько 100 ракет «Фламінго» на місяць, і кожна з них коштує приблизно вшестеро дешевше за американський Tomahawk. Водночас вийти на планові темпи виробництва – щонайменше сім ракет на добу – компанії поки заважає затримка з виділенням Україні кредиту від ЄС, через яку довелося тимчасово знизити обсяги випуску.