Вихідні завершуються заморозками і туманом: погода на 4 жовтня 2026 року

4 жовтня по більшій частині України вночі заморозки на поверхні ґрунту – незібрана городина під загрозою

Вдень у столиці синоптики обіцяють 16–18° тепла

У неділю, 4 жовтня, в Україні без опадів і тепло вдень, проте вночі по більшості регіонів, крім півдня, очікуються заморозки на поверхні ґрунту. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

В Україні хмарність мінлива, опадів не прогнозується – третій день поспіль жовтень дарує сухі й приємні вихідні. У західних, північних та Вінницькій областях вночі та вранці місцями туман – осінній ранок у повній красі. Вітер змінних напрямків, 3–8 м/с. Температура вночі 1–6°, на поверхні ґрунту заморозки 0–3° по більшій частині країни, лише на півдні тепліше – 4–9°; вдень 14–19°, у східних областях 11–16°.

Небезпека через заморозки

Укргідрометцентр оголосив жовтий рівень небезпечності (I рівень) для всієї України, крім півдня: вночі 4 жовтня заморозки на поверхні ґрунту 0–3° можуть завдати шкоди незібраній городині.

У неділю, 4 жовтня, у Києві хмарність мінлива, без опадів. Вночі та вранці по Київській області місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3–8 м/с. Температура по Київській області вночі 1–6°, на поверхні ґрунту заморозки 0–3°; вдень 14–19°. У Києві вночі 4–6°, вдень 16–18°.

Нагадаємо, вчора по більшій частині України також фіксували заморозки, а на Прикарпатті діяв помаранчевий рівень небезпеки через заморозки у повітрі. Детальніше про погоду на найближчі дні – у прогнозі на 28 вересня – 4 жовтня 2026 року.