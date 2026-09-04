Масштабна катастрофа у Непалі. Кількість загиблих наблизилася до 1300

Рятувальники знайшли живими двох людей після дев'яти днів під завалами, але понад 5 тис. осіб досі вважаються зниклими безвісти

Кількість загиблих унаслідок руйнівних повеней та зсувів у Непалі зросла до 1287 осіб. Ще понад 5080 людей вважаються зниклими безвісти після масштабної катастрофи, що сталася наприкінці серпня на кордоні з китайським Тибетом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Попри невтішну статистику, рятувальникам вдалося провести унікальну операцію. У п'ятницю з тунелю гідроелектростанції на річці Трішулі витягнули двох робітників, які провели під землею дев'ять днів після стихійного лиха.

За оцінками непальської влади, близько 900 людей могли опинитися в пастці на об'єктах гідроенергетики вздовж річки. Саме пошук працівників електростанцій залишається одним із головних напрямків рятувальної операції.

Серед зниклих безвісти є щонайменше 583 іноземці. Для допомоги в пошукових роботах до Непалу прибули міжнародні фахівці. Зокрема, Австралія направила групу спеціалістів із ліквідації наслідків катастроф та операторів дронів для обстеження важкодоступних районів.

Масштаби руйнувань продовжують зростати. Голова Національного управління Непалу з питань зменшення ризиків та управління катастрофами Дхарма Радж Упреті повідомив, що збитки від стихії вже оцінюються щонайменше у 387,5 млрд непальських рупій, або близько $2,56 млрд.

У постраждалих районах необхідно відбудувати приблизно 20 тис. будинків, із яких щонайменше 7,5 тис. були повністю знищені. Серйозно постраждала й енергетична інфраструктура країни. У зоні лиха розташовані 11 гідроенергетичних проєктів, частина яких зазнала значних пошкоджень.

Представники страхового ринку оцінюють можливі комерційні збитки більш ніж у $132 млн. Найбільші втрати пов'язані саме з руйнуванням об'єктів гідроенергетики.

Нагадаємо, масштабні повені та зсуви сталися 26 серпня після обвалу льодовика в Гімалаях. Потужний потік води, каміння та бруду накрив населені пункти на території Непалу та китайського Тибету. Спочатку повідомлялося про сотні жертв, однак із відновленням зв'язку та доступу до віддалених районів кількість загиблих почала стрімко зростати.

За даними Міністерства закордонних справ України, серед зниклих безвісти після катастрофи залишаються 56 громадян України. Пошуки людей тривають.