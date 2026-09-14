У Києві чутно вибухи, працює ППО

Мешканців закликали перебувати в укриттях

У столиці чути звуки вибухів. За даними моніторингових каналів та міської влади, у місті працюють сили протиповітряної оборони по ворожих безпілотниках. Про це повідомляє «Главком»

Роботу ППО у місті о 17:49 офіційно підтвердив мер Києва Віталій Кличко.

«У столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА. Перебувайте в безпечних місцях!» – закликав міський голова.

Повітряну тривогу в столиці оголосили о 17:37. У Повітряних силах та моніторингових пабліках попереджали про загрозу застосування ворожих ударних дронів у напрямку Києва.

Карта повітряних тривог має такий вигляд:

Мапа укриттів для населення міста Києва

Нагадаємо, триває 1650-й день повномасштабної війни в Україні.