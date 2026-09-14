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Президент нагородив українських танкістів

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Президент нагородив українських танкістів
Зеленський нагородив танкістів, які пройшли бої від Київщини до Курщини
фото: Володимир Зеленський

Відзнаки отримали військові, які брали участь у ключових операціях Сил оборони від початку повномасштабної війни

Президент України Володимир Зеленський нагородив українських військовослужбовців з нагоди Дня танкових військ, який відзначається 14 вересня. Серед відзначених – бійці, які захищали Україну під час Київської та Харківської операцій, воювали на Донеччині й Запоріжжі та брали участь у Курській операції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис глави держави.

Президент нагородив українських танкістів фото 1
фото: Володимир Зеленський

Зеленський подякував українським танкістам за службу та захист країни протягом повномасштабної війни. «Нагородив наших воїнів з нагоди Дня танкових військ. Серед них танкісти, які захищали країну під час Київської та Харківської операцій, у боях на Донеччині й Запоріжжі, брали участь у Курській операції», – повідомив президент.

Президент нагородив українських танкістів фото 2
фото: Володимир Зеленський

Глава держави також висловив вдячність військовослужбовцям за їхню службу. «Дякую за службу й за всі ці складні дні повномасштабної війни. Цінуємо, що у нас є такі справжні воїни, абсолютно героїчні, міцні люди», – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, 14 вересня в Україні щороку відзначається День танкових військ. Свято присвячене військовослужбовцям танкових військ, які захищають Україну.

День танкових військ було встановлено указом президента Володимира Зеленського від 9 вересня 2023 року.

«Ушановуючи мужність та героїзм воїнів-танкістів, виявлені в боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України, а також з метою започаткування нових військових традицій», – йдеться в указі.

До цього в Україні зберігалася радянська традиція відзначення Дня танкіста у другу неділю вересня. Вона бере початок із 1980 року та після розпаду СРСР продовжувала існувати у низці країн пострадянського простору.

Після початку повномасштабного російського вторгнення та на тлі декомунізації традицію змінили. У 2023 році було встановлено День танкових військ, який відтоді щороку припадає на 14 вересня.

Цього дня в Україні вшановують не лише чинних військовослужбовців-танкістів, а й ветеранів, танкобудівників, які створюють та вдосконалюють бойові машини, а також курсантів – майбутніх танкістів.

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Теги: Володимир Зеленський державні нагороди танки

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