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Трамп назвав цифри втрат у війні та заговорив про мир до зими

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Трамп назвав цифри втрат у війні та заговорив про мир до зими
За словами Трампа, динаміка втрат залишається вкрай високою
фото з відкритих джерел

За даними президента США, минулого місяця в українсько-російській війні загинуло 25 тисяч людей

Президент США Дональд Трамп заявив про масштабні людські втрати через війну РФ в Україні. Своїми оцінками перебігу конфлікту та баченням щодо його завершення Трамп поділився під час спілкування з журналістами на галявині Білого дому. Як інформує «Главком», про це пише Fox News.

За словами Трампа, динаміка втрат залишається вкрай високою, а переважну більшість загиблих становлять саме військові, а не цивільні.

«Минулого місяця в українсько-російській війні загинуло 25 тисяч людей. Двадцять п’ять тисяч. За місяць до того загинуло 32 тисячі людей… переважно солдати – 97% солдатів. Але хоч би хто це був – солдати чи цивільні – лише вдумайтеся: 32 000. Два місяці тому – 33 000 людей, цього місяця –25 000. Який сором», – сказав Трамп.

Для порівняння, за даними Центру стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS), загальні втрати лише російської сторони з моменту початку повномасштабної війни 2022 року сягають 450 тисяч військових.

Після цього президент США окреслив дипломатичні зусилля, спрямовані на припинення вогню. Він повідомив, що перебуває в постійному контакті з Володимиром Зеленським та розраховує на досягнення компромісу між сторонами ще до настання зими.

«Я багато з ним розмовляв, і він погоджується, і Путін погоджується. І колись, сподіваюся, у недалекому майбутньому, можливо, до сильної зими, вони укладуть угоду», – сказав президент США.

Раніше Дональд Трамп закликав президента України Володимира Зеленського домовитися про завершення війни з Росією. 

Також заступник голови Китайської Народної Республіки Хань Чжен заявив, що Китай продовжить відігравати конструктивну роль у пошуку шляхів політичного врегулювання російсько-українського конфлікту шляхом діалогу та переговорів.

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Теги: Дональд Трамп втрати війна Україна

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