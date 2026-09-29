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Україна отримала нову партію ракет для ППО – Зеленський

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Україна отримала нову партію ракет для ППО – Зеленський
Зеленський анонсував нові переговори щодо Patriot
скриншот з відео

Київ уже готує наступні переговори з партнерами, а серед ключових потреб залишаються боєприпаси для Patriot

Україна отримала нову партію ракет для систем протиповітряної оборони Nasams. Водночас Київ продовжує переговори з партнерами щодо постачання ракет для комплексів Patriot. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

«Напередодні в Україну зайшов пакет ракет для «насамсів». Дякую. Дуже хороший пакет. З усіма партнерами ми говоримо, щоб були необхідні ракети і для «петріотів», – повідомив Зеленський.

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За словами президента, вже цього тижня Україна проведе нові переговори щодо посилення протиповітряної оборони та подальшої підтримки з боку партнерів.

Глава держави окремо прокоментував російські удари по Сумах і Києву. За його словами, російські війська скинули на Суми чотири авіаційні бомби. Одна з них влучила у житловий будинок та вбила людину, ще одна – у школу, де на той момент перебували діти. Учні та вчителі були в укритті, завдяки чому серед них постраждалих немає.

Київ уночі Росія атакувала балістичними ракетами та безпілотниками. Зеленський повідомив, що українські сили здійснили успішні перехоплення, зокрема вдалося збити балістичну ціль.

Президент також повідомив про рішення Бельгії передати Україні ще три винищувачі F-16 до кінця року. За його словами, літаки мають посилити захист українського неба. Бойова авіація вже використовується для знищення російських ударних безпілотників.

Крім того, Україна продовжує працювати над власними засобами протидії реактивним «шахедам». Українські перехоплювачі вже застосовуються у бойових умовах, хоча їхня ефективність поки залишається недостатньою. На жовтень визначено конкретні обсяги їхнього виробництва.

Нагадаємо, раніше Зеленський повідомив, що Україна затвердила план далекобійних операцій на жовтень. Також було визначено напрямки постачання для українських F-16 до кінця року та перші прототипи засобів протидії реактивним «шахедам».

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Теги: військова допомога системи ППО Володимир Зеленський

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