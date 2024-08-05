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Втрати ворога станом на 5 серпня 2024 – Генштаб ЗСУ

Юлія Войцехівська
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Втрати ворога станом на 5 серпня 2024 – Генштаб ЗСУ
Триває 894-й день повномасштабної війни в Україні
фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1180 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 5 серпня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 5 серпня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 5 серпня втратила:

  • особового складу ‒ близько 584090 (+1180) осіб,
  • танків ‒ 8417 (+6) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 16286 (+31) од,
  • артилерійських систем – 16345 (+69) од,
  • РСЗВ – 1138 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 910 (+0) од,
  • літаків – 365 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13122 (+24),
  • крилаті ракети ‒ 2414 (+0),
  • кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 22094 (+68) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2737 (+3).
Втрати ворога станом на 5 серпня 2024
Втрати ворога станом на 5 серпня 2024
фото: Facebook/Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 5 серпня:

  • У Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет;
  • В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • У Середземному морі два ворожі кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 16 ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – дев'ять суден, з них шість продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – шість суден, з них два рухались з протоки Босфор.
Активність флоту окупантів станом на 5 серпня
Активність флоту окупантів станом на 5 серпня
фото: Facebook/ВМС ЗСУ

Нині триває 894-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також: Карта бойових дій в Україні станом на 5 серпня 2024 року
Теги: Генштаб втрати

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