Втрати ворога станом на 5 серпня 2024 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1180 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 5 серпня 2024 року.
Втрати Росії у війні на 5 серпня 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 5 серпня втратила:
- особового складу ‒ близько 584090 (+1180) осіб,
- танків ‒ 8417 (+6) од,
- бойових броньованих машин ‒ 16286 (+31) од,
- артилерійських систем – 16345 (+69) од,
- РСЗВ – 1138 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 910 (+0) од,
- літаків – 365 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13122 (+24),
- крилаті ракети ‒ 2414 (+0),
- кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 22094 (+68) од,
- спеціальна техніка ‒ 2737 (+3).
Активність флоту окупантів станом на 5 серпня:
- У Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет;
- В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- У Середземному морі два ворожі кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 16 ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – дев'ять суден, з них шість продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – шість суден, з них два рухались з протоки Босфор.
Нині триває 894-й день повномасштабної війни в Україні.
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