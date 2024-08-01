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«Укртелеком» за пів року побудував 4 тисяч км волоконно-оптичних ліній

Дарія Демяник
glavcom.ua
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«Укртелеком» за пів року побудував 4 тисяч км волоконно-оптичних ліній
Загальні руйнівні наслідки російської агресії для «Укртелеком» сягають 2,8 млрд грн.
фото з відкритих джерел

Оператор інвестував у заміну мереж понад пів мільярда гривень з початку року

Компанія «Укртелеком» за перше півріччя 2024 року інвестувала у розвиток комунікаційної мережі 585 млн грн.

«Протягом останніх років «Укртелеком» активно замінює мідну та розбудовує нову сучасну оптичну інфраструктуру, інвестуючи у розвиток мережі FTTH/P за технологією GPON. Зазначена архітектура та технологія – це один зі стратегічних напрямків розвитку компанії для забезпечення сталого та якісного надання телекомунікаційних послуг. У цьому році вже побудовано близько 4 тисяч кілометрів волоконно-оптичних ліній. А загалом оптична мережа Укртелекому налічує більше 84 тисяч кілометрів», – йдеться у повідомленні компанії.

Компанія виконує свої зобов’язання перед державою, сплативши за 6 місяців 2024 року понад 660 млн грн податків до бюджетів усіх рівнів.

У першому півріччі цього року у порівнянні з минулим до швидкісного оптичного інтернету підключено на 16% більше нових абонентів масового сегмента, малих та середніх підприємств. Як наслідок, на 15,5% рік до року зріс дохід від надання послуг оптичного інтернету зазначеній категорії користувачів.

До швидкісного оптичного інтернету підключено близько 50 медичних та понад 70 освітніх закладів. Загалом, станом на початок липня оптика від Укртелекому є у 1284 медичних та 1752 учбових закладах.

За час повномасштабної війни компанія втратила понад 280 будівель, а більше 50 – повністю зруйновано.

За попередніми підрахунками, прямі втрати компанії внаслідок руйнування будівель, втрати обладнання, пошкодження телекомунікаційних мереж та інших активів на тимчасово окупованих територіях становлять близько 700 млн грн.

Загальні руйнівні наслідки російської агресії для «Укртелеком» сягають 2,8 млрд грн.

Відновлювальні роботи тривають постійно після безперервних ворожих атак на цивільну інфраструктуру. Фахівці «Укртелекому» координують свої дії з ДСНС та ЗСУ, і після проведення ними необхідних заходів аварійно-відновлювальні бригади підприємства та підрядних організацій забезпечують відновлення послуг зв’язку.

Нагадаємо, «Укртелеком» – одна з найбільших телекомунікаційних компаній в Україні, що пропонує своїм клієнтам у всіх регіонах країни практично всі види сучасних телекомунікаційних послуг за єдиним рахунком. Укртелеком є провайдером швидкісного фіксованого інтернету, що має найширше покриття.

Теги: Укртелеком втрати Україна війна

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