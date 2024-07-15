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Карта бойових дій в Україні станом на 15 липня 2024 року

Юлія Хоменко
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Карта бойових дій в Україні станом на 15 липня 2024 року
На даний час, з початку доби, відбулося 89 бойових зіткнень
Фото з відкритих джерел

Складні бої тривають на Покровському напрямку

За добу ворог завдав три ракетні удари (задіяв чотири ракети), 43 авіаційних удари (скинув 61 КАБ), провів 532 удари дронами-камікадзе та здійснив 3267 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

Новини війни в Україні

На даний час, з початку доби, відбулося 89 бойових зіткнень. Наші оборонці протидіють численним спробам противника атакувати, дають жорстку відсіч, виснажуючи по всій лінії бойового зіткнення та у тилу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

На Покровському напрямку точаться найзапекліші бої. Протягом доби російські війська здійснили 35 атак на українські позиції, зосередивши зусилля на Новоолександрівці, Воздвиженці, Прогресі, Лозуватському, Новоселівці Першій та Яснобродівці.

На Харківському напрямку

На Харківському напрямку окупанти три рази безуспішно атакували наші позиції в районах Глибокого та Вовчанська.

Харківський напрямок
Харківський напрямок
deepstatemap.live

На Куп’янському напрямку

На Куп’янському напрямку, також тричі, ворог отримав відкоша біля Піщаного і Стельмахівки. Зазнав втрат і відійшов.

На Лиманському напрямку

 На Лиманському напрямку російські війська активізували штурмові дії в районі Макіївки та Греківки, здійснивши вісім атак, проте всі вони були відбиті українськими захисниками.

Лиманський напрямок
Лиманський напрямок
deepstatemap.live

На Сіверському напрямку

Від початку доби ворог здійснив вісім безуспішних спроб вклинитися в бойові порядки наших підрозділів в районах Білогорівки, Роздолівки, Спірного та Виїмки. Ситуація контрольована.

Сіверський напрямок
Сіверський напрямок
deepstatemap.live

На Краматорському напрямку

Від початку доби на Краматорському напрямку російські окупанти шість разів атакували наші позиції в районах Часового Яру, Григорівки, Андріївки та Іванівського. Триває бій.

На Торецькому напрямку

На Торецькому напрямку ситуація напружена. Продовжуються бої у трьох локаціях біля Північного та Нью-Йорка, а 12 атак загарбників вже відбито.

На Покровському напрямку

На Покровському напрямку найскладніша ситуація. Протягом доби російські війська здійснили 35 атак на українські позиції, зосередивши зусилля на Новоолександрівці, Воздвиженці, Прогресі, Лозуватському, Новоселівці Першій та Яснобродівці. Українські захисники відбили 29 атак, демонструючи надзвичайну стійкість та мужність. Проте, ситуація залишається напруженою поблизу Новоолександрівки, Новоселівки Першої та Прогреса, де тривають запеклі бойові зіткнення. За попередніми даними, українські воїни знищили щонайменше 203 окупанти, два бронетранспортери, артилерійську систему та два автомобілі. Остаточні втрати ворога уточнюються, але вже зараз очевидно, що вони значні.  

На Времівському напрямку

На Времівському напрямку, неподалік Водяного та Костянтинівки відбито два штурми. Без успіху для російських окупантів.

На Курахівському напрямку

На Курахівському напрямку наразі нараховується п’ять спроб противника наблизитися до наших позицій. Дві з них ще не завершились неподалік Красногорівки. Ситуація контрольована.

Придніпровський напрямок

На Придніпровському напрямку окупанти не полишають надії витіснити наших захисників з плацдармів на лівому березі Дніпра. Дві штурмові дії противника зазнали невдачі.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

Нагадаємо, триває 870-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: окупанти Генштаб Україна втрати ворог

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